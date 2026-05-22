La serie TV di Life is Strange aggiunge nuovi attori al cast

La serie TV sarà pubblicata su Prime Video e ora, tramite un report di Variety, possiamo scoprire nuovi membri del cast .

Tra le moltissime IP videoludiche pronte a diventare film e serie TV vi è anche Life is Strange , l'avventura narrativa pubblicata nel 2015 da Square Enix e Don't Nod che ha dato il via a una saga che prosegue ancora oggi.

Il cast di Life is Strange

In precedenza, la testata ha affermato che Tatum Grace Hopkins sarà la protagonista Max, mentre Maisy Stella sarà Chloe. Ora, però, è stato aggiunto che Tom Cullen (House of the Dragon, Downton Abbey) sarà Mark Jefferson, il professore di Max. Leisha Hailey (The L Word, CSI) sarà invece la madre di Chloe, Joyce Price, mentre Raúl Castillo (Looking, The Walking Dead: Dead City) sarà il patrigno, David Madsen. Owen Teague (Black Mirror, Mrs. Fletcher, It) sarà lo spacciatore Frank Bowers.

Da sinistra verso destra: Tom Cullen, Leisha Hailey, Raúl Castillo, Owen Teague

Secondo la descrizione ufficiale dello show, la serie TV rimarrà fedele al videogioco, quindi chi lo ha giocato saprà già quali sono gli eventi chiave della vicenda, sebbene ci sia sempre la possibilità che qualche dettaglio cambi. Senza fare spoiler, possiamo affermare che Life is Strange racconta la storia di Max, una studentessa che scopre di avere il potere di riavvolgere il tempo. Chloe è una sua vecchia amica, che reincontra dopo anni di lontananza.

La serie TV di Life is Strange è stata annunciata nel settembre 2025 e al momento non c'è ancora una data di uscita ufficiale. Il videogioco più recente è Life Is Strange Reunion: eccone la recensione.