Android 17 introdurrà Continue On: passare da un dispositivo all’altro sarà ancora più semplice

Android 17 accoglierà una serie di nuove funzioni, tra cui "Continue On", pensata per aiutarvi a passare da un dispositivo all'altro in modo semplice, intuitivo e veloce. Ricordiamo che Apple ha già introdotto questa funzione diversi anni fa, progettata per trasferire le attività aperte da smartphone ad iPad o Mac. Nulla di troppo rivoluzionario, quindi, ma sarà sicuramente utile per gli utenti che necessitano di utilizzare diversi dispositivi senza interruzioni.
Come funziona Continue On
Questa novità è stata annunciata durante il keynote Google I/O 2026. Come anticipato, dovrebbe somigliare molto al sistema Handoff già introdotto da Apple anni fa. Si tratta di una funzione che consente agli utenti di iniziare un'attività su un dispositivo e di proseguirla su un altro, senza quindi perdere i progressi. Se, ad esempio, state modificando un documento dal vostro smartphone, il tablet vi suggerirà di continuare la sessione su quel dispositivo.
Basterà toccarlo e il documento si aprirà direttamente, mantenendo anche la posizione di scorrimento. Lo stesso discorso vale per altre attività, che si tratti della navigazione web o di altre applicazioni. Per ora la funzione dovrebbe essere limitata al passaggio da smartphone a tablet, ma in futuro potrebbero essere integrati anche i dispositivi ChromeOS. Non ci resta che attendere il debutto di Android 17 per scoprire ulteriori dettagli; chiaramente la funzione sarà dapprima testata.
Altre novità
Android 17 introdurrà anche diverse modifiche, tra cui le cosiddette "bolle" delle app per ottimizzare il multitasking. Inoltre, verrà implementata la rimappatura nativa dei controller per i giocatori, dato che alcuni giochi non consentono di rimappare i comandi.
In questo caso potrete finalmente personalizzare pulsanti, levette e grilletti direttamente dalle impostazioni di Android. Non mancheranno diverse funzioni per la sicurezza, come la verifica del sistema operativo e altri strumenti utili per l'utente.
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