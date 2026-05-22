Android 17 introdurrà Continue On: passare da un dispositivo all’altro sarà ancora più semplice

Android 17 accoglierà una serie di nuove funzioni, tra cui "Continue On", pensata per aiutarvi a passare da un dispositivo all'altro in modo semplice, intuitivo e veloce. Ricordiamo che Apple ha già introdotto questa funzione diversi anni fa, progettata per trasferire le attività aperte da smartphone ad iPad o Mac. Nulla di troppo rivoluzionario, quindi, ma sarà sicuramente utile per gli utenti che necessitano di utilizzare diversi dispositivi senza interruzioni.