iPhone è sempre davanti a tutti: nella top 10 degli smartphone più venduti anche modelli senza 5G

La classifica degli smartphone più venduti nei primi tre mesi del 2026

Al primo posto della classifica degli smartphone più venduti nei primi tre mesi del 2026 si colloca iPhone 17, che raggiunge il 6 per cento delle vendite globali nel periodo considerato. La serie completa occupa le prime tre posizioni, includendo anche le varianti Pro e Pro Max, confermando una domanda sostenuta per i modelli più recenti.

La top 10 degli smartphone più venduti del Q1 2026

Complessivamente, i dieci smartphone più venduti rappresentano il 25 per cento delle unità distribuite a livello globale, il valore più alto mai registrato per un primo trimestre. Questo risultato è legato sia alle prestazioni della gamma Apple sia alle difficoltà incontrate da alcuni produttori Android nella fascia economica.

Tra questi, Samsung si distingue per la presenza della serie Galaxy A, con cinque modelli nella top 10. In particolare, il Galaxy A07 4G risulta lo smartphone Android più venduto, grazie alla diffusione nei mercati emergenti e a una politica di aggiornamenti software prolungata.

Il segmento premium continua a rafforzarsi. I modelli più avanzati della linea iPhone 17 offrono miglioramenti su fotocamera, autonomia e design, contribuendo a sostenere la crescita anche nei mercati maturi come Cina e Stati Uniti. Parallelamente, aumentano le pressioni sui dispositivi di fascia bassa. La carenza di memoria e l'incremento dei costi dei componenti stanno riducendo i margini e rendendo più difficile competere sul prezzo.

Anche Xiaomi mantiene una presenza nella classifica con il Redmi A5, posizionato al decimo posto. Il dispositivo si distingue come uno dei più accessibili tra quelli inclusi nella top 10, con una domanda sostenuta in diverse aree emergenti.

Commentando le prospettive future, il Senior Analyst Karn Chauhan ha dichiarato: "In vista del 2026, si prevede che i primi 10 modelli di smartphone aumenteranno la propria quota sulle vendite globali unitarie. L'attesa contrazione del mercato colpirà probabilmente in misura maggiore i segmenti mass-market, mentre i dispositivi di fascia alta continueranno a guadagnare terreno. Di conseguenza, i produttori (OEM) stanno spostando il focus verso portfolio premium, privilegiando il valore rispetto ai volumi di vendita".