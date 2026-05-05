Il primo smartphone di OpenAI dovrebbe adottare un chip MediaTek Dimensity 9600 personalizzato

Proprio di recente vi abbiamo parlato dei nuovi progetti di OpenAI, più precisamente di uno smartphone basato sull'intelligenza artificiale. Secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda avrebbe iniziato a collaborare con alcuni produttori di semiconduttori per entrare nel segmento degli smartphone, tra cui MediaTek e Qualcomm. Ebbene, le nuove indiscrezioni rivelano ulteriori dettagli sul prossimo dispositivo di OpenAI.