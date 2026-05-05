Messaggi RCS tra iOS e Android: arriva l'aggiornamento di sicurezza che mancava

Dopo anni di attesa, la comunicazione tra iPhone e dispositivi Android tramite RCS compie quello che dovrebbe essere l'ultimo passaggio importante sul fronte della sicurezza. Con l'inizio della distribuzione della versione candidate di iOS 26.5, Apple ha infatti introdotto la crittografia end-to-end anche per questo tipo di messaggi.
La novità riguarda uno degli aspetti più discussi delle conversazioni tra ecosistemi diversi, spesso considerate meno sicure rispetto ad altre soluzioni di messaggistica. L'aggiornamento punta a colmare questa lacuna. Per il momento, la funzione è disponibile in questa versione quasi definitiva del sistema operativo, ma l'arrivo al grande pubblico è atteso a breve.
Un aggiornamento molto atteso
Con iOS 26.5, Apple introduce ufficialmente il supporto alla crittografia end-to-end per i messaggi RCS, anche nelle conversazioni tra iPhone e Android. La funzione è indicata come in fase beta, ma rappresenta un cambiamento rilevante per la sicurezza delle comunicazioni. Secondo quanto riportato da Emad Omara, il supporto alla crittografia interoperabile è in distribuzione proprio con questa versione. Ciò significa che i messaggi scambiati tra dispositivi diversi non potranno essere letti da terze parti durante la trasmissione.
L'opzione sarà gestita tramite un interruttore nelle impostazioni dell'app Messaggi, attivo automaticamente per impostazione predefinita. Questo approccio mira a garantire un livello di protezione uniforme senza richiedere interventi manuali da parte degli utenti.
La funzione arriva al termine di un percorso di test iniziato con iOS 26.4, inizialmente limitato alle comunicazioni tra iPhone. Solo nelle fasi successive Apple ha esteso la crittografia anche ai messaggi diretti verso dispositivi Android, mantenendola però in fase sperimentale. Con la release candidate di iOS 26.5, il sistema viene portato vicino alla distribuzione stabile. Una release candidate rappresenta infatti una build quasi definitiva, destinata a diventare pubblica dopo gli ultimi controlli.
L'introduzione della crittografia per RCS risolve una criticità presente da tempo, considerando che altri servizi di messaggistica offrono protezione end-to-end già da anni. Il cambiamento rende le conversazioni standard più sicure anche senza ricorrere a piattaforme esterne come WhatsApp. Voi che cosa ne pensate? Usate già questo tipo di messaggi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.