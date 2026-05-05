L'anti-cheat di Valorant può impedire di giocare a Deadlock, secondo alcune segnalazioni

È emerso uno strano conflitto tra due giochi, considerando che, secondo alcune segnalazioni online, sembra che l'anti-cheat di Valorant possa impedire di giocare a Deadlock, a causa di una bizzarra sovrapposizione.
Come riferito dall'utente Akita_Attribute su Reddit, è emerso che il software anti-cheat introdotto da Riot Games all'interno del suo sparatutto in stile hero shooter sta creando difficoltà nell'utilizzo di Deadlock, lo sparatutto di Valve ancora in fase di beta, a causa di un effetto collaterale inatteso.
Secondo quanto riferito, il client di Vanguard determina in maniera attiva dei crash quando viene usato Deadlock, con una escalation di casi che può portare all'impossibilità di utilizzare il gioco di Valve.
Un caso bizzarro, con possibile soluzione
Come conseguenza di questo conflitto, sembra che il client di Vanguard finisca per disattivare il file eseguibile "Deadlock.exe", portando praticamente all'impossibilità di utilizzare il gioco in quanto l'eseguibile principale viene messo fuori uso.
Vanguard Crashed Deadlock Then Locks Deadlock.exe So The Game Cannot Be Repaired Or Reinstalled
by u/Akita_Attribute in DeadlockTheGame
Anche provando a risolvere la questione attraverso Steam sembra che si possa incappare in ulteriori problemi, con il client che avvia un download e rimane però bloccato all'inizio.
Alcuni hanno suggerito una reinstallazione completa di Deadlock, ma questa fallisce una volta raggiunto il 99% dell'operazione, con Steam che mostra il messaggio di errore "Content File Locked", probabilmente legato sempre all'interazione dell'anti-cheat di Valorant.
Pare sia proprio l'eseguibile vgc.exe a mantenere bloccato quello di Deadlock, causando l'impossibilità di utilizzare il gioco Valve. La soluzione trovata dalla community, al momento, è chiudere manualmente il servizio VGC che funziona in background nel sistema, cosa che dovrebbe sbloccare l'eseguibile di Deadlock.
A questo punto, il client di Steam dovrebbe riuscire a riparare o reinstallare completamente i file del gioco per evitare future interferenze tra i due eseguibili.