Anno 117: Pax Romana presenta il programma del 2026 con DLC e update gratuiti

Ubisoft ha pubblicato una roadmap con il programma delle novità in arrivo in Anno 117: Pax Romana nel corso del 2026, illustrando diversi DLC e anche alcuni aggiornamenti gratuiti previsti arrivare nei prossimi mesi per il city builder ad ambientazione storica.
In particolare, sono previsti tre DLC con elementi nuovi per il gameplay, che fanno parte anche dallo Year 1 Pass, che garantisce l'accesso a questi contenuti aggiuntivi nel pacchetto onnicomprensivo che espande la dotazione di base del gioco.
Oltre a questi ci sono DLC di ordine cosmetico che aggiungono soprattutto delle variazioni estetiche agli elementi di gioco e anche alcuni aggiornamenti gratuiti che rientra all'interno del supporto generale.
Verso la maggiore espansione prevista a novembre
Si tratta di un piano che copre gran parte dell'anno, partendo a febbraio e arrivando fino a novembre del 2026, dunque si può parlare del piano annuale per quanto riguarda il supporto post-lancio di Anno 117: Pax Romana, che tuttavia probabilmente è destinato a proseguire anche oltre.
A tutto questo ovviamente si aggiungono patch e supporto tecnico che vanno al di là degli aggiornamento di contenuti, i quali vengono programmati già sul lungo termine.
In sostanza, questo è il piano annunciato da Ubisoft, compresi gli elementi già usciti:
- Marvellous Mosaics - 19 febbraio (Cosmetic DLC)
- Prophecies of Ash - 30 aprile (Gameplay DLC)
- Blooming Cities - giugno 2026 (Cosmetic DLC)
- The Hippodrome - agosto 2026 (Gameplay DLC)
- Cosmetic DLC 3 - settembre 2026
- Dawn of the Delta - novembre 2026 (Gameplay DLC)
Due di questi sono già disponibili: Marvellous Mosaics ha introdotto "oltre 30 intricati design per pavimenti, muri e archi" in forma di mosaici vari, mentre Prophecies of Ash, uscito pochi giorni fa, ha espanso la regione del Latium, aggiungendo un'area molto ampia.
Blooming Cities, in arrivo a giugno, introduce un sistema di giardini modulari e ornamenti vari legati alla vegetazione, mentre l'Ippodromo introduce uno dei maggiori monumenti, ispirato al Circo Massimo.
Ci sarà poi spazio per il terzo DLC cosmetico mentre a novembre arriverà Dawn of the Delta, che si presenta come la più grossa espansione di contenuti vista finora nel gioco, ispirata all'antico Egitto, con nuove aree da esplorare e missioni da portare a termine.