Anno 117: Pax Romana presenta il programma del 2026 con DLC e update gratuiti

Oltre a questi ci sono DLC di ordine cosmetico che aggiungono soprattutto delle variazioni estetiche agli elementi di gioco e anche alcuni aggiornamenti gratuiti che rientra all'interno del supporto generale.

In particolare, sono previsti tre DLC con elementi nuovi per il gameplay, che fanno parte anche dallo Year 1 Pass , che garantisce l'accesso a questi contenuti aggiuntivi nel pacchetto onnicomprensivo che espande la dotazione di base del gioco.

Ubisoft ha pubblicato una roadmap con il programma delle novità in arrivo in Anno 117: Pax Romana nel corso del 2026, illustrando diversi DLC e anche alcuni aggiornamenti gratuiti previsti arrivare nei prossimi mesi per il city builder ad ambientazione storica.

Verso la maggiore espansione prevista a novembre

Si tratta di un piano che copre gran parte dell'anno, partendo a febbraio e arrivando fino a novembre del 2026, dunque si può parlare del piano annuale per quanto riguarda il supporto post-lancio di Anno 117: Pax Romana, che tuttavia probabilmente è destinato a proseguire anche oltre.

La roadmap del 2026 per Anno 117: Pax Romana

A tutto questo ovviamente si aggiungono patch e supporto tecnico che vanno al di là degli aggiornamento di contenuti, i quali vengono programmati già sul lungo termine.

In sostanza, questo è il piano annunciato da Ubisoft, compresi gli elementi già usciti:

Marvellous Mosaics - 19 febbraio (Cosmetic DLC)

Prophecies of Ash - 30 aprile (Gameplay DLC)

Blooming Cities - giugno 2026 (Cosmetic DLC)

The Hippodrome - agosto 2026 (Gameplay DLC)

Cosmetic DLC 3 - settembre 2026

Dawn of the Delta - novembre 2026 (Gameplay DLC)

Due di questi sono già disponibili: Marvellous Mosaics ha introdotto "oltre 30 intricati design per pavimenti, muri e archi" in forma di mosaici vari, mentre Prophecies of Ash, uscito pochi giorni fa, ha espanso la regione del Latium, aggiungendo un'area molto ampia.

Blooming Cities, in arrivo a giugno, introduce un sistema di giardini modulari e ornamenti vari legati alla vegetazione, mentre l'Ippodromo introduce uno dei maggiori monumenti, ispirato al Circo Massimo.

Ci sarà poi spazio per il terzo DLC cosmetico mentre a novembre arriverà Dawn of the Delta, che si presenta come la più grossa espansione di contenuti vista finora nel gioco, ispirata all'antico Egitto, con nuove aree da esplorare e missioni da portare a termine.