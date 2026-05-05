Il sistema di raffreddamento Thermalright Frozen Notte 360 è al minimo storico su Amazon

Il dissipatore Thermalright Frozen Notte 360 è su Amazon a 51,48 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma, rispetto al prezzo mediano di 91,88 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Efficiente e silenzioso
In questo caso ti proponiamo la versione nella colorazione nera. Come ti abbiamo anticipato, si tratta di un sistema di raffreddamento a liquido per le CPU. Il design lo rende la scelta ideale per la maggior parte dei case, ed è dotato di radiatore da 360 mm per garantire un'ottima dissipazione del calore e una buona temperatura del processore.
A contribuire è il cuscinetto fluidodinamico per assicurare maggiore durata delle ventole. Inoltre, garantisce un funzionamento silenzioso, con un massimo livello di rumore di 28 dBA. Nel complesso, si tratta di un buon prodotto e dal prezzo attuale piuttosto accessibile.