Torniamo per un attimo indietro nel tempo. È il 2025 quando lo scrittore e game designer William Rous pubblica gratuitamente su Itch.io il videogioco Type Help, un puzzle investigativo testuale che si impone rapidamente fra i più amati e meglio recensiti della piattaforma. La sua esistenza non passa inosservata ai più accaniti appassionati del genere, fra i quali spiccano due personaggi legati da un sottile filo rosso all'esperienza di Rous, ovvero Jeremy Johnston e Robin Ward. Johnston, infatti, aveva a sua volta progettato un capolavoro che era esploso su Itch.io solo grazie alla forza del passaparola, ovvero il famoso The Roottrees Are Dead. In seguito all'incontro con Robin Ward, quell'opera nata da una game jam fu quasi completamente restaurata nell'estetica e nell'interfaccia per poter debuttare al meglio su Steam, avviando l'ascesa dello studio Evil Trout Inc. Visto il successo di quel primo progetto, i membri di Evil Trout Inc. hanno proposto a William Rous di compiere la stessa identica operazione con il suo Type Help, iniettando quei "valori produttivi" necessari per portarlo all'attenzione di un pubblico molto più ampio. Questa è la storia alle spalle di The Incident at Galley House: Type Help, che era un'avventura investigativa totalmente testuale, priva di interfaccia grafica ed elementi sonori, è stata rinchiusa in un bozzolo dal quale si è appena risvegliata sotto forma di farfalla, potendo contare sull'apporto del creatore originale William Rous e sull'esperienza del team di Evil Trout Inc. In poche parole, quello che già si era dimostrato un videogioco eccezionale grazie alla sola forza della scrittura e delle sue semplicissime meccaniche si è trasformato in un'architettura tutta nuova, costruita fin dalle fondamenta attorno all'interazione diretta, all'arte ambientale, alla musica, agli effetti sonori e a tantissime funzionalità legate alla qualità della vita, con l'obiettivo di debuttare sul grande palcoscenico. Anche in questo caso, Evil Trout Inc. ha dimostrato di saper combattere battaglie che semplicemente non si possono perdere: Type Help era uno straordinario diamante grezzo, dunque The Incident at Galley House non poteva che rivelarsi una gioiello.

Benvenuti a Casa Galley Siamo nel 1936, in Inghilterra, proprio a cavallo delle due Guerre Mondiali. L'alba di una tranquilla e soleggiata domenica porta alla luce una tragedia immane: nei confini della Galley House, una villa di campagna che si riteneva abbandonata da decenni, vengono rinvenuti i corpi senza vita di undici persone. La particolarità della strage sta nel fatto che gli investigatori, oltre a non comprendere le cause del decesso di diverse delle vittime, non sono riusciti a risalire all'identità di nessuna di esse, con la sola eccezione del mansueto commerciante londinese John Hobbes. Anche nel suo caso, tuttavia, i famigliari più stretti non riescono a fornire una spiegazione plausibile riguardo la visita alla magione. Insomma, abbiamo una casa dimenticata all'interno della quale si sono radunati undici individui impossibili da identificare e che per giunta non sembrano avere alcun legame l'uno con l'altro, se non quello di aver incontrato la morte nel giro di sole ventisei ore. Quail Lane, la strada che conduce alla Galley House Questo è il quadro che prende forma di fronte al giocatore, o meglio, all'avatar della ricercatrice Reya di cui dovrà vestire i panni e che si recherà proprio alle porte della villa. Ma come si fa a risolvere un mistero impossibile? Beh, come insegna il Return of the Obra Dinn di Lucas Pope - al quale William Rous ha voluto strizzare l'occhio - servono strumenti altrettanto impossibili. Nel salotto della Galley House è stato montato un misterioso macchinario che, a partire dal corretto inserimento di una serie di coordinate, ovvero la selezione di una fascia oraria, di una specifica stanza e soprattutto degli esatti codici identificativi delle diverse vittime presenti in quel preciso momento, consente di scrutare direttamente nel passato, in modo tale da ricostruire tutto ciò che è accaduto in ogni singolo istante di quelle fatidiche ventisei ore. Così ha inizio il giallo interattivo firmato Rous, una vicenda che si nutre dei romanzi di Agatha Christie e di quelli più moderni di Stuart Turton, mescolando la narrazione in stile visual novel con un gameplay interamente basato sulla deduzione.

Oltre il confine del tempo The Incident at Galley House è un videogioco ricamato attorno alla ricerca della coerenza narrativa e meccanica, con un'attenzione quasi religiosa, perché William Rous ha creato il suo progetto originale affidandosi solo alla parola scritta. L'architettura del racconto s'ispira a gialli celebri come Dieci piccoli indiani (ora conosciuto come E poi non rimase nessuno) e Le sette morti di Evelyn Hardcastle, ma accanto all'esposizione prende forma una struttura del gameplay che si sviluppa lungo due piani paralleli: mentre nel primo la protagonista Reya deve muoversi tra il macchinario, un terminale dedicato e altre sezioni della stanza come se si trovasse nei confini di un punta e clicca, nel secondo assiste in prima persona agli eventi che si sono verificati nella villa, che vengono proiettati direttamente all'interno della sua mente come una visual novel. Lo scopo dell'avventura è semplicemente quello di scovare tutte le scene disponibili e ascoltare ogni singola parola che è stata pronunciata, tenendo traccia degli spostamenti di ciascun personaggio con il fine di ricostruire la linea del tempo e svelare il mistero della villa. Il macchinario centrale per l'investigazione rende possibile assistere a ciò che è accaduto nella Galley House Il macchinario a disposizione del giocatore funziona sulla base dell'individuazione e dell'inserimento di un codice alfanumerico - generato tramite l'interazione attiva con leve e manopole - che identifica un orario, una posizione e una serie di personaggi. Si seleziona una determinata fascia oraria, diciamo la fascia 01, dopodiché si posiziona la leva sulla posizione desiderata, per esempio il viale Quail Lane che corrisponde al codice QU, infine si attivano gli interruttori legati agli ID dei personaggi che supponiamo si trovassero in quel luogo in quel momento, ovvero gli identificativi 01, 02, eccetera. Ciò che ne esce fuori è una stringa simile a 01-QU-01-02: se l'intuizione del giocatore è corretta, avrà inizio un flashback che mostrerà per filo e per segno quanto accaduto sulla strada di Quail Lane durante il primo slot orario disponibile, mettendo il giocatore di fronte ai precisi dialoghi che hanno coinvolto i personaggi presenti. Grazie a questo stratagemma, William Rous è riuscito a imporre la deduzione come dinamica fondamentale del suo videogioco: a partire da una leggera infarinatura iniziale, per poter scoprire nuove scene bisogna leggere e rileggere i dialoghi, cogliendo i rari indizi che riescono a suggerire dove si trovasse un personaggio a una determinata ora, in compagnia di chi fosse e perché si trovasse in quel luogo specifico. Questo, però, è solamente lo strato meccanico e più superficiale dell'iceberg, perché l'investigazione non si riduce a una mera ricostruzione dei fatti, ma richiede di sfruttare il pensiero laterale e di ragionare costantemente al di fuori degli schemi, andando oltre il confine del testo scritto. Le scene, da sole, non bastano mai: devono sempre passare attraverso domande, dubbi, teorie, interpretazioni coerenti di fenomeni all'apparenza inspiegabili, conducendo lentamente - e con un'ottima progettazione della progressione - verso la chiusura del cerchio della Galley House. Il terminale consente di rileggere tutte le conversazioni, dare nomi ai personaggi, assegnargli un avatar e fare tante altre cose Il terminale è il migliore amico del giocatore, perché consente di rileggere tutti i dialoghi disponibili, di studiare la linea del tempo, di sostituire gli ID dei personaggi con nomi e cognomi, di assegnargli un avatar grafico, rendendo la navigazione della sceneggiatura estremamente agile e mettendo sul piatto una grande quantità di funzionalità che migliorano la qualità della vita. Inoltre, in questa nuova versione, le interazioni non si limitano al testo scritto e alla nuova interfaccia audio-video, ma sono arricchite dalle fasi all'interno della stanza in cui risiede il macchinario e dall'ottenimento di indizi fisici, fattore che ha permesso agli autori di integrare elementi inediti non solo sul piano delle meccaniche, ma anche sotto il profilo della narrazione e del coinvolgimento attivo nella vicenda.

Il compromesso Uno dei maggiori punti di forza di The Incident at Galley House risiede nella stratificazione della narrazione e dell'indagine, pietra fondante alla base del successo dei grandi puzzle investigativi moderni. Non si tratta solo di un thriller, ma di un tuffo nelle storie intime di diversi personaggi e diverse famiglie, in un mistero impossibile da risolvere e in una struttura a matrioska. Questa natura si riflette direttamente nella dinamica della deduzione, rendendo la conoscenza e la comprensione due ingredienti essenziali della ricetta: è il classico videogioco nel quale, riguardando le scene forti delle proprie scoperte, s'incastrano ulteriori tasselli di informazioni in un mosaico che svela lentamente la sua assoluta coerenza. Scoprendo le scene, studiandole e ragionando ci si fa largo attraverso l'investigazione Tuttavia, a differenza di un The Roottrees Are Dead che ha trovato nella versione Steam una sorta di edizione definitiva, in questo caso Type Help e The Incident at Galley House rimangono due videogiochi distinti e offrono due esperienze molto diverse, frutto di un compromesso inevitabile. L'inserimento dell'elemento grafico, della recitazione in inglese e degli effetti sonori ha aggiunto al calderone tutta una serie di indizi più o meno diretti che cambiano profondamente l'approccio e la risoluzione del mistero così come si presentava nella versione di Itch.io. Al tempo stesso, l'interfaccia rinnovata e le nuove soluzioni in termini di gameplay hanno permesso agli autori di scommettere sull'immersione e potenziare l'efficacia di alcuni colpi di scena, rafforzando alcuni passaggi della narrativa. In poche parole una parte si è persa un pizzico della natura ossessiva della ricerca, mentre dall'altra si è guadagnata tantissima accessibilità e si è incrementato l'impatto di determinati avvenimenti, realizzando una sintesi che ha ridotto al minimo i sacrifici senza eliminarli del tutto. Il resto del lavoro ricade tutto sulle spalle della narrazione di Rous, attraverso un giallo che fa perdere la cognizione del tempo e lascia scorrere come l'acqua la decina di ore necessarie per raggiungere i titoli di coda, gestendo la progressione in maniera magistrale. L'indagine alterna momenti d'incertezza e qualche piccolo muro difficile da scavalcare alle cascate di rivelazioni che seguono anche solo una singola intuizione, trovando un equilibrio davvero invidiabile fra le fasi riflessive e la soddisfazione che accompagna una giusta deduzione. L'unico neo, forse, risiede nel fatto che non tutti gli archi narrativi si chiudono in un cerchio perfetto, lasciando un sentiero aperto che potrebbe andare di traverso ad alcuni appassionati del genere. Inoltre, al momento non è disponibile la traduzione in italiano, che potrebbe essere aggiunta in futuro come è appena capitato a The Roottrees Are Dead, ma non ci sono garanzie al riguardo. Le sezioni al di fuori del macchinario e dei flashback funzionano e aggiungono pathos, ma sono sottosfruttate C'è poco altro da aggiungere, perché Evil Trout Inc. ha dimostrato per la seconda volta di saper guardare lontano, di riconoscere il talento alla prima occhiata e soprattutto di saper rendere più appetibili, leggibili e digeribili le grandi idee di scrittori e game designer. La recitazione è ottima, la musica e il sonoro sono un valore aggiunto, le sezioni aggiuntive sono ben confezionate, l'interfaccia è notevole, c'è tantissima qualità della vita (consigliamo di disattivare i consigli relativi alle connessioni, che sono attivati di default e indeboliscono la meccanica investigativa), ma la vera protagonista rimane la scrittura, seme primordiale da cui è germogliata l'intera operazione di restauro. Arrivati a questo punto possiamo affermare di trovarci nel Rinascimento del genere, perché non passa anno senza che veda la luce almeno un piccolo diamante: questa volta è toccato a The Incident at Galley House, un'esperienza che rapisce il giocatore, lo imprigiona fra le mura della vecchia magione e non lo lascia andare finché non scorrono i titoli di coda.

Conclusioni Versione testata PC Windows Multiplayer.it 8.5 Lettori ND Il tuo voto The Incident at Galley House è un videogioco investigativo elegante, raffinato, coerente e minimalista. Partendo dalla notevole scrittura di William Rous, che prende ispirazione dalle opere di Agatha Christie e Stuart Turton, costruisce una vicenda molto stratificata e sottesa a un sistema di progressione di altissimo livello. Interagendo con un macchinario che consente di guardare nel passato, a patto di conoscere l'orario, la posizione e i personaggi presenti in quello specifico momento, invita il giocatore a risolvere una catena di delitti apparentemente inspiegabili, scherzando con la psiche dei protagonisti e al contempo con quella della persona che siede dall'altro lato dello schermo. Lo studio Evil Trout Inc. ha donato nuova vita al piccolo Type Help attraverso un rifacimento che potenzia ogni singolo elemento tecnico della ricetta, ma inevitabilmente lo porta a stringere alcuni compromessi che spostano gli equilibri dell'esposizione e dei colpi di scena. Pur non raggiungendo i fasti dei capolavori del Rinascimento moderno del genere, rimane un'esperienza davvero bella e brillante, imperdibile per qualsiasi amante dei gialli e dei videogiochi puzzle investigativi.