Samsung taglia centinaia di posti di lavoro negli USA mentre crescono i profitti della divisione chip

Samsung ha avviato un'importante riorganizzazione delle proprie attività negli Stati Uniti, con il trasferimento della sede della divisione dedicata ai prodotti di elettronica di consumo dal New Jersey al Texas. L'operazione coinvolge centinaia di dipendenti e arriva in un momento in cui il gruppo registra risultati eccezionali nel settore dei semiconduttori grazie alla crescente richiesta di hardware destinato all'intelligenza artificiale. Secondo quanto comunicato dall'azienda, sono interessate dal trasferimento 739 posizioni presso gli uffici di Englewood Cliffs, nel New Jersey. Una parte dei lavoratori ha ricevuto la proposta di proseguire l'attività nella nuova sede texana, mentre altri hanno perso il proprio impiego.

L'impatto della riorganizzazione di Samsung nel New Jersey Nel New Jersey Samsung impiega complessivamente circa 1.200 persone, per cui il numero di dipendenti coinvolti rappresenta oltre il 60% della forza lavoro locale. La decisione appare particolarmente significativa considerando che gli uffici di Englewood Cliffs erano stati inaugurati soltanto nel settembre scorso, sostituendo la storica sede di Ridgefield Park utilizzata dall'azienda fin dal 1992. Secondo le indiscrezioni, Anthropic affiderà a Samsung la realizzazione dei suoi processori per l'IA Samsung spiega che il trasferimento in Texas ha l'obiettivo di riunire più team nello stesso polo operativo, migliorare la collaborazione interna e riallineare le attività alle priorità strategiche del gruppo. L'azienda precisa inoltre che non è in corso una ristrutturazione globale dell'intero comparto consumer, anche se tra i dipendenti permane il timore che possano verificarsi ulteriori riduzioni e un possibile accorpamento di alcune divisioni.