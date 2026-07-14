Secondo le indiscrezioni, Anthropic affiderà a Samsung la realizzazione dei suoi processori per l'IA

Samsung potrebbe aver compiuto un passo importante nel settore dei semiconduttori destinati all'intelligenza artificiale. Secondo un'indiscrezione proveniente dalla Corea del Sud, la divisione Foundry dell'azienda avrebbe ottenuto Anthropic come nuovo cliente per la produzione dei suoi futuri processori IA, sfruttando il processo produttivo a 2 nanometri.

Anthropic è diventata una delle aziende più rilevanti nel panorama dell'intelligenza artificiale grazie allo sviluppo di modelli sempre più avanzati. In un mercato dove NVIDIA continua a dominare la progettazione e la vendita di acceleratori AI, anche aziende come Google, OpenAI e Amazon stanno investendo nello sviluppo di chip proprietari per soddisfare le proprie esigenze di calcolo.