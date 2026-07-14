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Il PC Gaming Show Tokyo Direct tornerà con una nuova edizione per il TGS 2026

Il PC Gaming Show Tokyo Direct torna il 20 settembre durante il TGS 2026, con un nuovo evento dedicato ai giochi PC e alle novità in arrivo dal panorama videoludico giapponese.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/07/2026
Logo del PC Gaming Show

Dopo il buon riscontro ottenuto lo scorso anno, il PC Gaming Show Tokyo Direct tornerà anche nel 2026 con una nuova edizione in programma durante il Tokyo Game Show.

L'appuntamento è fissato per domenica 20 settembre, con la diretta che sarà trasmessa sui principali canali di PC Gamer, tra cui YouTube e Twitch.

Un altro evento da non perdere

Per l'edizione 2026 non sono ancora stati annunciati publisher, studi o titoli presenti, e PC Gamer mantiene il riserbo per non rovinare le sorprese. L'unica certezza, secondo la redazione, è che anche quest'anno non mancheranno "altri giochi fantastici da mostrare", con una selezione pensata per valorizzare il panorama PC e le novità in arrivo dal Giappone.

Possiamo dunque aspettarci un evento simile a quello dell'anno scorso: uno show più contenuto rispetto alla Summer Game Fest e al Most Wanted di fine anno, ma comunque ricco di annunci, trailer e aggiornamenti sui giochi attesi nei prossimi mesi. L'edizione 2025 aveva inoltre offerto uno sguardo ravvicinato al TGS grazie ai reportage dal showfloor, un elemento che potrebbe tornare anche quest'anno.

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È lecito aspettarsi un'attenzione particolare al panorama videoludico giapponese e alle novità in arrivo dal Tokyo Game Show 2026, la più grande manifestazione videoludica del Sol Levante, quest'anno in programma tra il 17 e il 21 settembre. Ulteriori dettagli sul programma e sulle collaborazioni con creator e streamer verranno condivisi più vicino alla data dell'evento.

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