Il PC Gaming Show Tokyo Direct tornerà con una nuova edizione per il TGS 2026

L'appuntamento è fissato per domenica 20 settembre , con la diretta che sarà trasmessa sui principali canali di PC Gamer, tra cui YouTube e Twitch .

Un altro evento da non perdere

Per l'edizione 2026 non sono ancora stati annunciati publisher, studi o titoli presenti, e PC Gamer mantiene il riserbo per non rovinare le sorprese. L'unica certezza, secondo la redazione, è che anche quest'anno non mancheranno "altri giochi fantastici da mostrare", con una selezione pensata per valorizzare il panorama PC e le novità in arrivo dal Giappone.

Possiamo dunque aspettarci un evento simile a quello dell'anno scorso: uno show più contenuto rispetto alla Summer Game Fest e al Most Wanted di fine anno, ma comunque ricco di annunci, trailer e aggiornamenti sui giochi attesi nei prossimi mesi. L'edizione 2025 aveva inoltre offerto uno sguardo ravvicinato al TGS grazie ai reportage dal showfloor, un elemento che potrebbe tornare anche quest'anno.

È lecito aspettarsi un'attenzione particolare al panorama videoludico giapponese e alle novità in arrivo dal Tokyo Game Show 2026, la più grande manifestazione videoludica del Sol Levante, quest'anno in programma tra il 17 e il 21 settembre. Ulteriori dettagli sul programma e sulle collaborazioni con creator e streamer verranno condivisi più vicino alla data dell'evento.