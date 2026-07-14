Il remake del primo Resident Evil sarebbe in lavorazione da un anno: lo sostiene il noto leaker Dusk Golem, che è sempre molto attendibile quando si tratta di produzioni horror giapponesi e in passato ha anticipato correttamente diverse cose legate a questa serie.

"È entrato nella fase iniziale della produzione quasi un anno fa (da quanto mi risulta, la pre-produzione è cominciata tra agosto e settembre dello scorso anno)", ha scritto il leaker riferendosi al rifacimento del primo capitolo di Resident Evil.

"Probabilmente passerà alla produzione vera e propria non appena Resident Evil Veronica avrà concluso l'attuale periodo di crunch. Di sicuro non usciranno insieme, ma in futuro potrebbero essere venduti in un unico pacchetto, un po' come accade oggi con Resident Evil 2 e Resident Evil 3."

"Il remake di Resident Evil 0 è entrato nella produzione vera e propria alla fine del 2022, mentre il remake di Resident Evil non ha ancora iniziato quella fase dello sviluppo", ha chiarito Dusk Golem, cercando di fare ordine fra i diversi progetti di Capcom.