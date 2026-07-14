0

Il remake del primo Resident Evil sarebbe in lavorazione da un anno

Secondo quanto riferito dal noto leaker Dusk Golem, il remake del primo Resident Evil sarebbe in lavorazione da un anno: ecco cosa è emerso.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/07/2026
Chris Redfield e Jill Valentine rivisitati dall'IA

Il remake del primo Resident Evil sarebbe in lavorazione da un anno: lo sostiene il noto leaker Dusk Golem, che è sempre molto attendibile quando si tratta di produzioni horror giapponesi e in passato ha anticipato correttamente diverse cose legate a questa serie.

"È entrato nella fase iniziale della produzione quasi un anno fa (da quanto mi risulta, la pre-produzione è cominciata tra agosto e settembre dello scorso anno)", ha scritto il leaker riferendosi al rifacimento del primo capitolo di Resident Evil.

"Probabilmente passerà alla produzione vera e propria non appena Resident Evil Veronica avrà concluso l'attuale periodo di crunch. Di sicuro non usciranno insieme, ma in futuro potrebbero essere venduti in un unico pacchetto, un po' come accade oggi con Resident Evil 2 e Resident Evil 3."

Il remake di Resident Evil 5 non sarebbe una priorità per Capcom Il remake di Resident Evil 5 non sarebbe una priorità per Capcom

"Il remake di Resident Evil 0 è entrato nella produzione vera e propria alla fine del 2022, mentre il remake di Resident Evil non ha ancora iniziato quella fase dello sviluppo", ha chiarito Dusk Golem, cercando di fare ordine fra i diversi progetti di Capcom.

Pre-produzione, produzione e crunch

"Tutti i progetti attraversano un periodo di crunch quando arrivano all'ultima fase dello sviluppo", ha spiegato il leaker. "Resident Evil Veronica, tra l'altro, è già molto in anticipo rispetto alla tabella di marcia originale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"Tuttavia il tratto conclusivo è quello in cui si analizza ogni aspetto del gioco e si prendono le decisioni finali, si apportano le ultime modifiche e si valutano eventuali idee dell'ultimo minuto."

"La pre-produzione è solitamente la fase in cui viene realizzato un piccolo prototipo e si pianifica il concept del gioco, definendone le caratteristiche fondamentali con un team ristretto. Non si lavora ancora alla versione finale del gioco, ma si gettano le basi del progetto."

"Quando il progetto entra nella produzione vera e propria, viene assegnato un numero molto maggiore di persone al team. A quel punto si inizia a creare gli asset destinati alla versione finale del gioco (audio, modelli 3D, illustrazioni, level design e codice) e lo sviluppo procede seguendo il piano definito durante la fase di pre-produzione."

#Rumor #Capcom
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il remake del primo Resident Evil sarebbe in lavorazione da un anno