Il remake del primo Resident Evil sarebbe in lavorazione da un anno: lo sostiene il noto leaker Dusk Golem, che è sempre molto attendibile quando si tratta di produzioni horror giapponesi e in passato ha anticipato correttamente diverse cose legate a questa serie.
"È entrato nella fase iniziale della produzione quasi un anno fa (da quanto mi risulta, la pre-produzione è cominciata tra agosto e settembre dello scorso anno)", ha scritto il leaker riferendosi al rifacimento del primo capitolo di Resident Evil.
"Probabilmente passerà alla produzione vera e propria non appena Resident Evil Veronica avrà concluso l'attuale periodo di crunch. Di sicuro non usciranno insieme, ma in futuro potrebbero essere venduti in un unico pacchetto, un po' come accade oggi con Resident Evil 2 e Resident Evil 3."
"Il remake di Resident Evil 0 è entrato nella produzione vera e propria alla fine del 2022, mentre il remake di Resident Evil non ha ancora iniziato quella fase dello sviluppo", ha chiarito Dusk Golem, cercando di fare ordine fra i diversi progetti di Capcom.
Pre-produzione, produzione e crunch
"Tutti i progetti attraversano un periodo di crunch quando arrivano all'ultima fase dello sviluppo", ha spiegato il leaker. "Resident Evil Veronica, tra l'altro, è già molto in anticipo rispetto alla tabella di marcia originale.
"Tuttavia il tratto conclusivo è quello in cui si analizza ogni aspetto del gioco e si prendono le decisioni finali, si apportano le ultime modifiche e si valutano eventuali idee dell'ultimo minuto."
"La pre-produzione è solitamente la fase in cui viene realizzato un piccolo prototipo e si pianifica il concept del gioco, definendone le caratteristiche fondamentali con un team ristretto. Non si lavora ancora alla versione finale del gioco, ma si gettano le basi del progetto."
"Quando il progetto entra nella produzione vera e propria, viene assegnato un numero molto maggiore di persone al team. A quel punto si inizia a creare gli asset destinati alla versione finale del gioco (audio, modelli 3D, illustrazioni, level design e codice) e lo sviluppo procede seguendo il piano definito durante la fase di pre-produzione."