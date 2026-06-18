" C'era il desiderio da parte dei team di rifare Resident Evil 2 e Resident Evil 4 , mentre l'iniziativa e il feedback dei fan, insieme all'interesse di alcune figure chiave, hanno portato alla realizzazione di Veronica, Zero e Resident Evil 1."

Il leaker sostiene inoltre che l'idea di Capcom non era quella di rifare sistematicamente ogni episodio della saga. "Non è quello che sta succedendo", ha voluto chiarire Dusk Golem, rispondendo ad alcuni suoi follower.

"Anche se penso che un remake di Resident Evil 5 probabilmente verrà realizzato in futuro grazie alla richiesta dei fan, ho sentito che al momento all'interno dell'azienda non c'è un forte desiderio di rifare il gioco. Ci sono altri progetti che il team vorrebbe realizzare prima ", ha detto Dusk Golem.

Sempre piuttosto affidabile quando si tratta di produzioni horror giapponesi, la fonte ha affermato che potrebbero volerci ancora diversi anni prima di vedere un rifacimento del quinto capitolo della serie approdare su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Il remake di Resident Evil 5 non sarebbe una priorità per Capcom , che tuttavia potrebbe rivedere i propri piani laddove ci fosse una forte richiesta da parte degli utenti: a riferirlo è stato il noto leaker Dusk Golem.

I fan hanno influenzato le scelte di Capcom

Secondo quanto riferito da Dusk Golem, il sondaggio che Capcom ha effettuato alcuni anni fa in merito ai remake di Resident Evil ha convinto l'azienda a discutere del rifacimento di Code: Veronica, e questo prima ancora che il remake di Resident Evil 4 venisse annunciato.

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"Il sondaggio che ha portato a discutere dei remake di Veronica e Zero è stato quello che si è svolto ai tempi di Resident Evil 3 e Village, prima ancora che RE 4 venisse annunciato", ha scritto il leaker. "C'era una domanda su quali giochi di Resident Evil i fan volessero vedere rifatti."

"Da quello che ho sentito il vincitore assoluto è stato Code: Veronica, mentre Zero si è classificato al secondo posto. All'epoca i fan della serie spingevano molto di più su quali capitoli 'avessero bisogno' di un remake."

"Non è stato l'unico fattore decisivo, perché servono anche persone all'interno dell'azienda interessate a occuparsene, ma è stato parte della motivazione."