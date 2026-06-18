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Su Steam sono iniziati i saldi di Sonic per il 35° anniversario

Su Steam arrivano gli sconti dedicati al 35° anniversario di Sonic, con una selezione di giochi recenti e classici proposti a prezzi particolarmente invitanti per chi vuole ampliare la propria collezione.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/06/2026
Sonic

Sega ha lanciato su Steam una serie di sconti dedicati al franchise di Sonic per celebrare il 35° anniversario del celebre porcospino blu. Un'ottima occasione per recuperare i capitoli mancanti della serie a prezzo ridotto.

Partendo dai titoli più recenti, Sonic Racing CrossWorlds è proposto a 34,99 euro con uno sconto del 50%, mentre Sonic X Shadow Generations scende a 14,24 euro grazie a una riduzione del 70%. In entrambi i casi parliamo del prezzo più basso mai visto sullo store di Valve.

Sonic Mania costa poco più di un caffè

Proseguendo, Sonic Frontiers è disponibile a 17,99 euro (-55%). Tra i capitoli più classici troviamo Sonic Colors Ultimate a 11,99 euro (-70%), Sonic Forces a 9,99 euro e il Legacy Bundle a 31,53 euro (-34%).

Particolarmente degna di nota l'offerta su Sonic Mania, uno dei giochi più apprezzati della serie, ora acquistabile a soli 1,99 euro: il prezzo più basso mai registrato su Steam, probabilmente pensato proprio per festeggiare l'anniversario.

Il Sonic Team vorrebbe che tutti i giochi di Sonic fossero disponibili sulle piattaforme moderne Il Sonic Team vorrebbe che tutti i giochi di Sonic fossero disponibili sulle piattaforme moderne

Se siete interessati, potete consultare tutte le offerte dedicate al franchise di Sonic su Steam a questo indirizzo.

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