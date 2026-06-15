Il Sonic Team vorrebbe che tutti i giochi di Sonic fossero disponibili sulle piattaforme moderne

Alla domanda su quale capitolo sceglierebbe di rifare, Iizuka ha risposto che, più che un singolo remake, vorrebbe vedere tutti i giochi di Sonic disponibili sulle piattaforme moderne . "Pensando a tutti i giochi pubblicati nei 35 anni di storia di Sonic, vorrei davvero poterli giocare sulle piattaforme attuali. Se fosse possibile, vorrei che ogni singolo gioco di Sonic mai pubblicato fosse giocabile sull'hardware di oggi."

Nel corso di un'intervista, il responsabile di Sonic Team Takashi Iizuka ha parlato del futuro della serie Sonic the Hedgehog e del desiderio di preservarne l'intera storia videoludica, pur riconoscendo le difficoltà economiche legate a un'operazione di questo tipo.

Difficoltà operative

Lo sviluppatore ha osservato come il continuo ricambio generazionale delle console abbia reso alcuni capitoli difficili, se non impossibili, da recuperare. "È triste vedere che, con il passare degli anni e il susseguirsi delle nuove piattaforme, alcuni di questi giochi non siano più accessibili. Alcune esperienze finiscono per andare perdute nel tempo." Nonostante ciò, Iizuka ha spiegato che riportare questi titoli sulle piattaforme moderne richiederebbe un grosso investimento, soprattutto se l'obiettivo fosse realizzare remake completi anziché semplici conversioni. "Le risorse necessarie, in termini di denaro, persone e tempo, sono più o meno le stesse richieste per sviluppare un gioco completamente nuovo."

Per questo motivo Sonic Team preferisce concentrare i propri sforzi sulla creazione di nuove esperienze. "Per quanto mi piacerebbe che tutti questi vecchi giochi fossero ancora giocabili sulle console di ultima generazione, non ci stiamo concentrando sul rifacimento delle esperienze del passato. Visto che il costo è praticamente lo stesso, preferiamo realizzare nuovi giochi capaci di sorprendere i giocatori."

Negli ultimi anni SEGA ha comunque riportato sul mercato alcune produzioni storiche della serie attraverso remaster, come Sonic x Shadow Generations, che oltre al ritorno di Sonic Generations include anche una campagna completamente inedita dedicata a Shadow.

Nel corso della stessa intervista, Iizuka ha inoltre dichiarato che un terzo anno di contenuti scaricabili per Sonic Racing: CrossWorlds resta una possibilità, ma dipenderà dai risultati commerciali del gioco e dall'interesse dimostrato dalla community.