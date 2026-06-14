Sega espande il Sonic Team in vista del 35° anniversario della serie

Sega sembra abbia in programma qualcosa di sostanzioso per il 35° anniversario della serie di Sonic the Hedgehog, considerando che sta espandendo il team responsabile di questa con nuove assunzioni in diversi ruoli importanti.
Non ci sono ancora informazioni precise né comunicazioni relative a nuovi giochi o iniziative specifiche, ma in base a vari annunci di lavoro sembra che Sega sia alla ricerca di diversi elementi da inserite nella produzione di uno o più progetti, con numerose posizioni senior da coprire.
Si parla di producer, lead planner, programmatori, grafici e manager addetti alla componente artistica e alla progettazione in generale di nuovi titoli.
Uno o più progetti su Sonic in sviluppo?
Dagli annunci non emergono informazioni specifiche, in quanto Sega è stata attenta a non collegare le varie posizioni a titoli precisi o progetti facilmente identificabili, dunque non è facile trarre informazioni.
In ogni caso, sembra si tratti di ruoli all'interno del Sonic Team, ovvero lo studio che storicamente si è sempre occupato della serie sull'icona di Sega, ormai da decenni.
Sembra dunque esserci qualcosa in lavorazione presso gli uffici di Shinigawa City, in Giappone, e potrebbe proprio avere a che fare con un rilancio generale di Sonic che sembrerebbe previsto in corrispondenza del suo 35° anniversario, ovvero nei prossimi mesi.
In effetti, all'inizio di giugno si parlava di novità legate a Sonic, Persona, Ace Attorney e Metaphor: ReFantazio da parte di Sega, ma per il momento sono emerse solo quelle sulle serie Atlus, considerando l'annuncio di Persona 6, la data di uscita di Persona 4 Revival e l'arrivo di Metaphor: ReFantazio su Nintendo Switch 2.
Per quanto riguarda Sonic ancora tutto tace, ma novità potrebbero essere in arrivo.
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