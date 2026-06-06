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Il titolo ufficiale di New Virtua Fighter Project è Virtua Fighter Crossroads, mostrato con un trailer

In occasione del Summer Game Fest 2026, Sega ha presentato Virtua Fighter Crossroads con n ricchissimo trailer, che mostra un progetto davvero interessante.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   06/06/2026
Uno dei personaggi di Virtua Fighter Crossroads
Virtua Fighter Crossroads
Virtua Fighter Crossroads
News Video

New Virtua Fighter Project ha finalmente un ttiolo definitivo: Virtua Fighter Crossroads. Il gioco è stato presentato in occasione del Summer Game Fest 2026, dove è stato mostrato un lungo trailer di gameplay.

Si tratta di un progetto davvero particolare, che va oltre il semplice concetto di piacchiaduro, introducendo un forte lato narrativo nella serie Virtua Fighter. Nel filmato vediamo infatti vari personaggi parlare e interagire tra loro all'interno di ambienti quotidiani, lontani dalle classiche arene da combattimento.

Sega ha anche svelato l'anno di uscita: 2027, in data ancora da destinarsi, senza però annunciare le piattaforme su cui potremo giocarci. Probabilmente saranno confermate PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, ma potrebbe esserci anche la sorpresa Nintendo Switch 2, considerando quanto si sta affermando la console di Nintendo, soprattutto in Giappone.

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