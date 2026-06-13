Virtua Fighter Crossroads: come RGG Studio sta reinventando il fighting game con storia e mondo aperto

Oltre al suggestivo trailer mostrato durante la Summer Game Fest , nei giorni successivi Sega ha dedicato al progetto una presentazione molto più approfondita, spiegando nel dettaglio gli obiettivi del team e svelando numerose informazioni attraverso interviste e dichiarazioni degli sviluppatori.

L'ultimo capitolo principale di Virtua Fighter, il quinto, risale al 2006, ben vent'anni fa. Nel frattempo sono arrivate varie edizioni aggiornate, tra cui la recente versione R.E.V.O., che ha introdotto il rollback netcode e il supporto al 4K senza però modificare in maniera significativa il gameplay. Così, dopo il ritorno negli ultimi anni di grandi nomi del genere come Street Fighter, Tekken e Guilty Gear, anche Virtua Fighter è finalmente pronto a tornare con un nuovo episodio previsto per il 2027 .

C'è qualcosa di poetico nel trailer di presentazione di Virtua Fighter Crossroads, il nuovo capitolo della storica serie di picchiaduro di Sega. Quando vediamo il nuovo protagonista, Cielo, passare davanti ai murales che raffigurano Akira Yuki, Pai Chan, Wolf Hawkfield e Jacky Bryant, per poi affrontarli simbolicamente in uno scambio di colpi artisticamente magnifico , l'emozione è grande. Già questa singola scena basta a far comprendere l'amore che il Ryu Ga Gotoku Studio, team storicamente legato alla saga di Yakuza/Like a Dragon, sta mettendo in questo progetto, trattato con enorme rispetto pur introducendo una profonda rivoluzione al suo interno.

Oltre il picchiaduro

Avevamo parlato poco tempo fa delle difficoltà che il genere dei picchiaduro sta attraversando da anni, soprattutto nel tentativo di attirare nuovi giocatori. Nessuno dei grandi fighting game moderni è davvero riuscito a risultare accessibile a un neofita senza rinunciare alla propria profondità. Forse il problema deriva anche da una sorta di paraocchi che caratterizza gli studi storici del settore, talmente immersi nel genere da faticare a osservarlo da una prospettiva diversa.

Il Ryu Ga Gotoku Studio, invece, rappresenta quasi un outsider. Pur avendo costruito la propria fama su serie dove si combatte parecchio, come Yakuza e Like a Dragon appunto, non ha mai sviluppato un vero picchiaduro competitivo. Ed è proprio questo che rende interessante il suo approccio a Virtua Fighter Crossroads.

Il primo trailer esteso, infatti, si concentra soprattutto sulla storia, una scelta decisamente insolita per un genere che tradizionalmente considera la narrativa un elemento secondario. Il filmato ci presenta immediatamente l'ambientazione e alcuni dei personaggi principali, mostrando come il team voglia realizzare qualcosa di molto diverso sia rispetto ai precedenti capitoli della serie sia rispetto agli altri fighting game oggi sul mercato.

Il nuovo Virtua Fighter Crossroads avrà una componente narrativa centrale all'interno dell'intera esperienza di gioco

Il producer del progetto, Riichiro Yamada, ha più volte ribadito che l'obiettivo è creare un gioco in cui la componente narrativa abbia un ruolo centrale e rappresenti qualcosa di inedito per il genere. Per questo motivo la storia non sarà una semplice modalità accessoria da affiancare alla componente competitiva, ma una parte fondamentale dell'esperienza. L'intenzione del team è infatti quella di rendere il titolo interessante anche per chi non ha alcun interesse nel multiplayer competitivo.

Per raggiungere questo risultato è stato formato un team di scrittura estremamente eterogeneo, composto non soltanto da autori giapponesi ma anche da diversi sceneggiatori occidentali. Tra questi troviamo Brad Kane, autore che ha lavorato su As Dusk Falls e Ghost of Tsushima, e, con una certa sorpresa, anche David Hayter, storico doppiatore di Solid Snake, qui coinvolto come supervisore della costruzione del mondo di gioco e collaboratore alla scrittura. A loro si aggiungono Tsuyoshi Furuta, già autore di diverse storie della serie Yakuza, e Shinji Yamamoto, che ha lavorato come lead scenario planner di Persona 5.

Nonostante il focus sulla storia, non mancheranno ovviamente le componenti classiche tipiche di ogni picchiaduro

In un'intervista, Yamada ha spiegato che il suo ruolo principale è stato quello di costruire il mondo di gioco, affiancato proprio da Hayter, che ha contribuito fornendo una prospettiva più internazionale sull'ambientazione. Furuta e Kane si sono occupati della struttura narrativa e della scrittura vera e propria, mentre Yamamoto, entrato successivamente nel progetto, ha lavorato soprattutto sulla caratterizzazione dei personaggi. Lo stesso Yamada, però, ci tiene a precisare che questi ruoli non sono mai stati rigidi. Il processo creativo è stato caratterizzato da un continuo scambio di idee tra tutti i membri del team, con l'obiettivo comune di costruire la miglior storia possibile per il ritorno di Virtua Fighter.