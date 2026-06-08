Virtua Fighter: Crossroads ha elementi action adventure, ma il picchiaduro 1v1 resta fondamentale

Quello che dovrebbe essere il sesto capitolo principale della celebre serie che ha reinventato il picchiaduro trasportandolo in 3D è sviluppato da RGG Studio , il team responsabile della serie Yakuza/Like a Dragon, dunque le innovazioni arrivano già dal background del progetto, affidato a un team che non ha enorme esperienza nei picchiaduro classici.

Nonostante abbia fatto forse meno rumore di altri titoli, Virtua Fighter: Crossroads è forse uno dei giochi più impressionanti visti in questa tornata di conferenze di fine primavera e qualche informazione in più è emersa da una recente intervista, in cui gli sviluppatori hanno fatto capire come il gioco punti molto a innovare la serie , ma mantenendo al centro alcune caratteristiche della sua formula classica, come lo scontro uno contro uno .

Innovare ma partendo su fondamenta classiche

"Se qualcuno non conosce Virtua Fighter, da quello che abbiamo mostrato potrebbe pensare che non si tratti di un gioco di combattimento, ma piuttosto di un vero e proprio gioco d'azione e avventura", ha ammesso il producer Riichiro Yamada in un'intervista pubblicata da Gamespot, ma questo può essere ingannevole.

"Alla fine, vogliamo precisare che di base è un gioco di combattimento classico, e come potete vedere nella battaglia uno contro uno, volevamo assicurarci che fosse molto in linea con lo stile di Virtua Fighter, ma comunque nuovo".

Sembra dunque essere una sorta di misto, un ibrido che introduce elementi in stile action adventure fra gli scontri in stile picchiaduro, e questo perché Sega vuole allargare gli orizzonti della serie, considerando che il genere di appartenenza classico è ancora legato a una nicchia di utenti, come spiegato da Yamada.

Questo significa che Virtua Fighter: Crossroads non è un progetto che parte da una base arcade, ma punta a un ambito diverso, da giocare su console e con un controller fondamentalmente.

Alla fine, il gameplay durante gli scontri continuerà ad essere basato sulla formula storica, incentrato su pugno, calcio e parata e con numerose combinazioni che emergono da questi, ma il tutto sarà inserito in un contesto più ricco e con elementi differenti.

Per il resto, nell'intervista il producer non si sbilancia sulla presenza del rollback netcode, inserito solo tardi nella serie con Virtua Fighter 5 R.E.V.O., ma fa capire che stanno lavorando per rendere il multiplayer più fluido possibile, e infine non risponde chiaramente sulla volontà o meno di concentrarsi su tornei competitivi per Virtua Fighter: Crossroads, sostenendo che questo argomento deriva dall'approccio che avranno i giocatori e come questi vorranno giocare a questo nuovo capitolo.