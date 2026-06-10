Virtua Fighter Crossroads rinnova la serie: Yu Suzuki supporta la visione degli sviluppatori

Il team di sviluppo responsabile del nuovo capitolo della serie Virtua Fighter, Virtua Fighter Crossroads , ha svelato di aver presentato il progetto a Yu Suzuki , il creatore originale del franchise, per avere la certezza di procedere nella giusta direzione e avere la sua approvazione. Si è trattato di un bel gesto, pur non strettamente necessario.

Come mostrato nell'ultimo trailer pubblicato in occasione del Summer Game Fest, Virtua Fighter Crossroads è attualmente in fase di sviluppo presso Ryu Ga Gotoku Studio (gli autori della serie Yakuza / Like a Dragon) e non si limiterà a offrire la tradizionale modalità uno contro uno, ma includerà una campagna action adventure all'interno della quale i giocatori potranno esplorare l'immaginaria città di Vilasapara, situata nel sud-est asiatico, ingaggiando combattimenti contro più nemici contemporaneamente.

La storia è scritta da Brad Kane (Ghost of Tsushima) sotto la supervisione di David Hayter, e vedrà l'introduzione di nuovi personaggi, tra cui Cielo Salinas, Stella Bridge e due combattenti non ancora annunciati. Secondo quanto emerso, questi nuovi volti andranno a sostituire lo storico protagonista della serie, Akira.

Questo netto allontanamento dalla struttura dei capitoli precedenti ha inevitabilmente generato paragoni stilistici e strutturali con la serie Yakuza e con Shenmue, altra storica opera di Yu Suzuki. Tuttavia, il produttore e direttore creativo del gioco, Riichiro Yamada, ha precisato che nelle fasi iniziali dei lavori il team non stava pensando a Shenmue. Solo con l'avanzare dello sviluppo gli autori si sono resi conto di cosa stavano facendo, capendo anche l'enorme lavoro fatto all'epoca da Suzuki e i suoi.

In una recente intervista concessa a IGN Japan, Yamada ha spiegato che il team di sviluppo ha quindi voluto ascoltare il parere dell'autore originale per capire se approvasse o meno questa nuova visione del franchise. La risposta di Suzuki è stata di grande incoraggiamento.

"Abbiamo spiegato che volevamo creare un gioco per console casalinghe di questo tipo come ultimo capitolo della serie Virtua Fighter", ha dichiarato Yamada. "In quell'occasione, il signor Suzuki ci ha detto: 'Per un gioco per console casalinghe, è essenziale sviluppare adeguatamente i retroscena dei personaggi'. È stato come se ci avesse dato una spinta, rassicurandoci sul fatto che fossimo sulla strada giusta".

Commentando l'intervista sul proprio profilo X (ex Twitter), Yamada ha poi aggiunto ulteriori dettagli su cos'ha provato durante quell'incontro: "Quando ho ideato il concept di questo gioco, ho avuto la possibilità di presentarlo a Yu Suzuki. Ero onestamente molto nervoso: era già una leggenda quando sono entrato in azienda". Il direttore creativo ha poi concluso: "Quando ha elogiato il concept, sono stato davvero felice. Per un attimo, mi sono sentito di nuovo come quel novellino di oltre 20 anni fa".

L'uscita di Virtua Fighter Crossroads sul mercato è attualmente pianificata per il 2027.