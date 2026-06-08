Grande attenzione è stata riservata a Cielo, il personaggio scelto come nuova icona della serie SEGA, su cui il team ha investito la maggior quantità di risorse creative, andando a tratteggiare il suo passato, le passioni e le esperienze di vita.

Il titolo ufficiale di New Virtua Fighter Project è Virtua Fighter Crossroads, mostrato con un trailer

Secondo gli autori, questa struttura narrativa si pone come uno degli aspetti più sperimentali del progetto. Le vicende dei protagonisti si incroceranno, si sfioreranno e talvolta entreranno in conflitto, incarnando perfettamente il concetto di "Crossroads" , ovvero di destini che si incontrano e si separano.

Ognuno di questi personaggi arriverà nella città che fa da sfondo al gioco, Vilasapara , mossi da obiettivi differenti e determinati a compiere percorsi che finiranno per intrecciarsi, pur senza convergere verso un unico scopo.

Durante uno speciale showcase dedicato al gioco, gli sviluppatori di Ryu Ga Gotoku Studio hanno rivelato che lo story mode di Virtua Fighter Crossroads avrà quattro protagonisti , tutti completamente inediti.

Una città viva e pulsante

Come abbiamo riportato, Virtua Fighter Crossroads includerà elementi action adventure legati all'ambientazione dello story mode, la città di Vilasapara: un luogo fittizio del sud-est asiatico in cui i combattimenti fanno parte della cultura locale.

Ryu Ga Gotoku Studio ha dedicato enorme attenzione alla costruzione di questo scenario, ritenendo che la rappresentazione della città sia uno dei punti di forza di Virtua Fighter Crossroads. Avremo infatti strade popolate da individui provenienti da tutto il mondo, ciascuno con una storia personale.

Per l'occasione, il team di sviluppo ha svolto ricerche approfondite su cultura, cucina, clima e caratteristiche regionali al fine di rendere il contesto credibile e autentico.

L'esplorazione comprenderà attività secondarie, missioni opzionali e numerosi luoghi da visitare: una formula che gli autori hanno definito "Crossroads Style Adventure", e che dovrebbe offrire qualcosa di diverso rispetto ai tradizionali action adventure.