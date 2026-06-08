Telltale parla dello sviluppo travagliato di The Wolf Among Us 2

Jamie Ottilie, CEO di Telltale Games, ha parlato dello sviluppo travagliato di The Wolf Among 2: un gioco che lo studio ha annunciato nel lontano 2017 ma che ha dovuto affrontare una serie di sfide che hanno dilatato in maniera sostanziale le tempistiche del progetto.
"Sulla carta sembrava un'idea fantastica e pareva offrire ogni genere di efficienza e ottimizzazione nella produzione, ma la dura realtà è che non è stato così", ha spiegato Ottilie parlando dell'impiego combinato della tecnologia Telltale Tool e dell'Unreal Engine 4.
"Probabilmente ci è voluto più tempo del previsto per capirlo, perché stavamo imparando a lavorare durante il COVID. Mancava quella comunicazione spontanea che nasce quando i team si trovano nello stesso edificio. È stato un periodo doloroso per noi, soprattutto per quanto riguarda la direzione che stavamo prendendo."
È stato questo il motivo che ha spinto Telltale Games a ripartire da zero con l'Unreal Engine 5. "Abbiamo rinunciato ad anni di lavoro che non stavano andando nella direzione che volevamo", ha detto il CEO, "ma non abbiamo cercato di affrettare le cose per rispettare una data di uscita."
"Ci siamo fermati, abbiamo azzerato tutto e questa volta abbiamo fatto un lavoro migliore. Abbiamo riconosciuto gli errori, cambiato il nostro approccio ai contenuti e ricostruito il progetto. Ciò dimostra quanto sia difficile seguire il percorso che ci si è prefissati e restare consapevoli della direzione in cui si vuole andare."
Una data, però, non c'è ancora
La nuova presentazione di The Wolf Among Us 2 conferma dunque che il progetto non è stato cancellato e anzi è ripartito da zero con maggiore slancio, anche se Telltale Games stavolta si è guardata bene dal fissare una data di uscita ufficiale.
"Siamo impegnati in questo percorso dal 2019", ha spiegato Ottilie. "È ciò che abbiamo inseguito per definire cosa sarà Telltale in futuro. Questo progetto rappresenta davvero la pietra angolare di ciò che saremo da qui in avanti: il punto più alto dell'intrattenimento narrativo."
"È quello che vogliamo raggiungere... e alla fine saranno i giocatori a dirci se siamo riusciti a centrare quell'obiettivo oppure no."
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