The Wolf Among Us 2 torna a mostrarsi e The Wolf Among Us Remastered è stato annunciato

Il periodo di uscita è fissato per il 2027 .

Al Summer Game Fest 2026, abbiamo avuto modo di vedere in azione The Wolf Among Us 2 , il gioco narrativo di Telltale Games.

Il trailer di The Wolf Among Us 2

In The Wolf Among Us 2 vestiamo i panni del Lupo cattivo delle favole, ora diventato lo sceriffo delle creature delle fiabe. Come tipico per il genere, supponiamo che dovremo ancora una volta decidere come agire e ottenere così un diverso finale. Saremo un vero Lupo cattivo, oppure saremo in grado di controllare i nostri istinti malvagi?

Inoltre, il team ha svelato che in attesa del seguito potremo rigiocare il primo The Wolf Among Us con una versione remastered, prevista per l'inverno 2026.

Cosa ne pensate di questo progetto? Lo attendete?