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The Wolf Among Us 2 torna a mostrarsi e The Wolf Among Us Remastered è stato annunciato

In occasione del Summer Game Fest 2026, Geoff Keighley ha mostrato al mondo il trailer di The Wolf Among Us 2 ed è anche stato confermato The Wolf Among Us Remastered.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/06/2026
The Wolf Among Us 2
The Wolf Among Us 2
The Wolf Among Us 2
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Al Summer Game Fest 2026, abbiamo avuto modo di vedere in azione The Wolf Among Us 2, il gioco narrativo di Telltale Games.

Il periodo di uscita è fissato per il 2027.

Il trailer di The Wolf Among Us 2

In The Wolf Among Us 2 vestiamo i panni del Lupo cattivo delle favole, ora diventato lo sceriffo delle creature delle fiabe. Come tipico per il genere, supponiamo che dovremo ancora una volta decidere come agire e ottenere così un diverso finale. Saremo un vero Lupo cattivo, oppure saremo in grado di controllare i nostri istinti malvagi?

Inoltre, il team ha svelato che in attesa del seguito potremo rigiocare il primo The Wolf Among Us con una versione remastered, prevista per l'inverno 2026.

Lo sviluppo di The Wolf Among Us 2 potrebbe essere ripartito da zero Lo sviluppo di The Wolf Among Us 2 potrebbe essere ripartito da zero

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