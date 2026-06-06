La versione 1.0 di Palworld ha una data d'uscita

In occasione del Summer Game Fest 2026 è stata annunciata l'attesissima data d'uscita della versione 1.0 di Palworld, il clone di Pokémon capace di vendere milioni di copie in Accesso Anticipato. Sarà disponibile a partire dal 15 luglio 2026, quindi in piena estate.

La versione 1.0 è stata presentata con un trailer animato, che ha mostrato in azione diversi Pal leggendari, per poi svelare l'attesissima data.

Palworld è un videogioco survival open world sviluppato da Pocketpair che combina esplorazione, combattimento, costruzione di basi e cattura di creature chiamate "Pal". Ambientato in un vasto mondo condiviso, permette di utilizzare i Pal per raccogliere risorse, automatizzare attività, combattere e spostarsi. Il gioco supporta sia l'esperienza in solitaria sia il multiplayer cooperativo. Fin dal lancio in accesso anticipato nel 2024, Palworld ha attirato grande attenzione per il suo mix di meccaniche survival e raccolta di creature, diventando uno dei maggiori successi commerciali del genere.