Palworld non si ferma e vola verso 1 milione di giocatori contemporanei su Steam

Il picco assoluto fatto registrare da Palworld è stato di 2,1 milioni di giocatori contemporanei nel periodo dell'accesso anticipato , ma evidentemente l'operazione di rilancio con l'arrivo della versione 1.0 è riuscita, considerando che ci troviamo di fronte ad un gioco uscito sostanzialmente più di due anni fa.

Si tratta, attualmente, del secondo gioco più giocato online su Steam per quanto riguarda il picco di utenti connessi, secondo solo al solito Counter-Strike 2 e ancora lontano dal record raggiunto nel periodo di accesso anticipato, ma con un risultato davvero notevole considerando anche il periodo attuale.

Palworld ha raggiunto di recente la sua versione 1.0 e l'operazione di rilancio può dirsi perfettamente riuscita, considerando che il gioco continua ad attrarre giocatori e, in questo fine settimana, sta andando verso 1 milione di utenti contemporanei online.

Rilancio avvenuto con successo

L'andamento, d'altra parte, era già chiaro nei giorni scorsi: una settimana fa, proprio nel periodo del lancio della versione 1.0, Palworld ha iniziato a scalare nuovamente la classifica dei titoli più giocati su Steam, ed è arrivato ora molto vicino al vertice.

Considerando che ci troviamo nel corso del fine settimana, è possibile che i numeri possano aumentare ancora nelle prossime ore, ma intanto è chiaro che Palworld sia tornato in fervente attività in questi giorni.

Nei giorni scorsi abbiamo visto il trailer di lancio della versione 1.0 che riporta alcune caratteristiche di questa versione "completa" del gioco, sul quale comunque PocketPair ha ovviamente intenzione di continuare a lavorare con ulteriori espansioni.