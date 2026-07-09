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Palworld ha un trailer di lancio, la versione 1.0 arriverà domani

Come annunciato, Palworld sarà disponibile a partire da domani con la versione 1.0 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/07/2026
Due dei personaggi di Palworld
Palworld
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Pocketpair ha pubblicato il trailer di lancio della versione 1.0 di Palworld, che come annunciato sarà disponibile a partire da domani, 10 luglio, su PC, PS5 e Xbox Series X|S, andando così a chiudere il lungo periodo che il gioco ha passato in accesso anticipato.

Si tratta chiaramente di un traguardo importante per l'action survival a base open world ispirato ai Pokémon, che nel corso del tempo è stato migliorato, arricchito e rifinito nelle meccaniche e nella struttura fino a raggiungere la forma che vedremo domani.

Sul piano narrativo, la versione 1.0 di Palworld andrà innanzitutto a concludere la storia principale, consentendo ai giocatori di affrontare gli eventi finali dell'avventura e scoprire il destino del mondo di gioco.

L'aggiornamento di Palworld 1.0 ha un PDF da 27 pagine con modifiche e aggiunte L'aggiornamento di Palworld 1.0 ha un PDF da 27 pagine con modifiche e aggiunte

Accanto alla campagna verranno inoltre aggiunti nuovi biomi, dungeon e boss, insieme a una selezione di Pal inediti che renderanno l'esperienza ancora più varia, espandendo le possibilità di costruire la propria squadra.

Un nuovo capitolo per Palworld

Dopo aver totalizzato 40 milioni di giocatori durante l'accesso anticipato, Palworld si prepara insomma a un nuovo capitolo, lo step successivo di un percorso finora entusiasmante, specie nelle fasi iniziali, che nelle intenzioni degli autori andrà a consolidare questa proprietà intellettuale.

Il successo del gioco è stato infatti uno dei fenomeni più sorprendenti degli ultimi anni: fin dal debutto in early access, Palworld ha conquistato milioni di giocatori grazie alla sua originale combinazione di raccolta di creature, crafting, esplorazione e combattimenti, distinguendosi per un approccio decisamente più libero rispetto ad altri giochi dello stesso genere.

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