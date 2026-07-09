Palworld ha un trailer di lancio, la versione 1.0 arriverà domani

Pocketpair ha pubblicato il trailer di lancio della versione 1.0 di Palworld, che come annunciato sarà disponibile a partire da domani, 10 luglio, su PC, PS5 e Xbox Series X|S, andando così a chiudere il lungo periodo che il gioco ha passato in accesso anticipato.

Si tratta chiaramente di un traguardo importante per l'action survival a base open world ispirato ai Pokémon, che nel corso del tempo è stato migliorato, arricchito e rifinito nelle meccaniche e nella struttura fino a raggiungere la forma che vedremo domani.

Sul piano narrativo, la versione 1.0 di Palworld andrà innanzitutto a concludere la storia principale, consentendo ai giocatori di affrontare gli eventi finali dell'avventura e scoprire il destino del mondo di gioco.

Accanto alla campagna verranno inoltre aggiunti nuovi biomi, dungeon e boss, insieme a una selezione di Pal inediti che renderanno l'esperienza ancora più varia, espandendo le possibilità di costruire la propria squadra.