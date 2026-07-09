I licenziamenti in Ubisoft proseguono nonostante il successo di Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Ubisoft Barcellona procederà al licenziamento di 51 persone, come già annunciato nei giorni scorsi, nonostante il successo di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, che lo studio catalano ha contribuito a realizzare insieme a diverse altre divisioni internazionali.

A quanto pare diversi sviluppatori sono convinti che i tagli fossero già stati decisi da tempo, e che dunque l'eventuale riuscita commerciale del remake - che è stato accolto molto bene a livello di critica e prenotazioni - non avrebbe cambiato la situazione in alcun modo.

Stando alle fonti di Tom Henderson, solitamente Ubisoft assegna ai propri team un nuovo incarico prima ancora del completamento dell'attuale, talvolta con un anno di anticipo, ma nel caso di Ubisoft Barcellona non erano arrivate indicazioni simili e ciò ha inevitabilmente destato preoccupazione.

Preoccupazione che ha trovato purtroppo conferma al termine dei lavori su Black Flag Resynced, quando il team è stato sciolto e sono appunto stati annunciati cinquantuno licenziamenti.