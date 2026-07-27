Avete questi giochi Ubisoft su Xbox? Potete riscattarli anche su PC gratuitamente

Ubisoft e Xbox hanno annunciato un'interessante iniziativa che consente agli utenti che possiedono determinati giochi della casa francese di riscattarli gratuitamente anche in versione PC, attraverso una procedura automatica.
In pratica non bisogna fare nulla: i titoli compatibili con l'iniziativa compariranno da soli nella libreria di Ubisoft Connect su PC, in maniera immediata qualora si tratti di un nuovo acquisto oppure con una procedura graduale laddove si tratti di acquisti effettuati in precedenza.
Al momento i giochi compatibili sono i seguenti:
- Assassin's Creed Mirage
- Assassin's Creed Valhalla
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Far Cry 6
- Immortals Fenyx Rising
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Riders Republic
- Skull and Bones
- The Crew 2
- The Crew Motorfest
- Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
- Watch Dogs Legion
Ubisoft ha chiarito che, nella maggior parte dei casi, l'edizione acquistata e i contenuti aggiuntivi (come Season Pass ed espansioni) verranno trasferiti automaticamente anche sulla versione PC senza costi aggiuntivi, mentre ovviamente la procedura non sarà disponibile al contrario, vale a dire da PC a console.
Intanto cresce l'offerta
Reduce dal grande successo di Assassin's Creed_ Black Flag Resynced, che ha venduto 3,5 milioni di copie in due settimane, Ubisoft ha annunciato anche un arricchimento del proprio catalogo sull'app Xbox per PC.
Nella fattispecie, sono ora disponibili anche sulla piattaforma digitale Microsoft titoli come Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Skull and Bones e Prince of Persia: The Lost Crown, per un totale di oltre ottanta giochi.