Avete questi giochi Ubisoft su Xbox? Potete riscattarli anche su PC gratuitamente

Ubisoft e Xbox hanno annunciato un'interessante iniziativa che consente agli utenti che possiedono determinati giochi della casa francese di riscattarli gratuitamente anche in versione PC, attraverso una procedura automatica.

In pratica non bisogna fare nulla: i titoli compatibili con l'iniziativa compariranno da soli nella libreria di Ubisoft Connect su PC, in maniera immediata qualora si tratti di un nuovo acquisto oppure con una procedura graduale laddove si tratti di acquisti effettuati in precedenza.

Al momento i giochi compatibili sono i seguenti:

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Valhalla

Avatar: Frontiers of Pandora

Far Cry 6

Immortals Fenyx Rising

Prince of Persia: The Lost Crown

Riders Republic

Skull and Bones

The Crew 2

The Crew Motorfest

Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Watch Dogs Legion

Ubisoft ha chiarito che, nella maggior parte dei casi, l'edizione acquistata e i contenuti aggiuntivi (come Season Pass ed espansioni) verranno trasferiti automaticamente anche sulla versione PC senza costi aggiuntivi, mentre ovviamente la procedura non sarà disponibile al contrario, vale a dire da PC a console.