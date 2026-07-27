Un nuovo gioco della serie Myst è stato svelato, ma c'è una brutta notizia al riguardo

Il gioco in questione era identificato come Project Anglerfish e doveva seguire la struttura tipica della serie Myst, con inquadratura in prima persona ed esplorazione di strani mondi racchiusi in libri ed enigmi alquanto impegnativi.

Ryan Worlds ha pubblicato l'interessante video diario visibile qui sotto per mostrare al pubblico in maniera ufficiale quello che poteva essere un nuovo capitolo nella serie Myst, ma che in definitiva non è mai stato realizzato, rimanendo "una strada non intrapresa ", come riferito nel titolo stesso del video.

La serie Myst è ferma da molto tempo, dunque un video che svela un nuovo capitolo può rappresentare una novità di grande rilievo per i tanti fan: peccato che il reveal in questione riguardi un progetto che è già stato cancellato .

Un possibile Myst 6?

Insomma, Project Anglerfish sembrava un Myst vero e proprio e si sarebbe potuto evolvere in un Myst 6 forse, ma il team ha invece deciso di non proseguire il progetto dopo aver costruito un primo prototipo, con elementi che possiamo vedere nel video qui sotto.

Non è chiaro se sarebbe dovuto essere un vero e proprio nuovo capitolo: la serie di fatto è rimasta ferma a Myst V: End of Ages del 2005, senza considerare il successivo Myst Online: Uru Live e i vari remaster, remake e aggiornamenti effettuati ai primi capitoli.

"Più di un anno fa, il team Cyan ha dedicato circa quattro mesi alla realizzazione di un prototipo per un nuovo gioco nell'universo di Myst, nome in codice 'Project Anglerfish'", si legge nella descrizione del video.

"Il prototipo (e questo teaser trailer realizzato appositamente) erano stati creati esclusivamente per essere mostrati agli editori. Per una serie di motivi, all'epoca questo progetto non ha potuto proseguire, ma siamo comunque orgogliosi del lavoro svolto dal team - per questo ora condividiamo con tutti voi il teaser del prototipo".

In ogni caso, Cyan Worlds ha riferito di avere comunque intenzione di espandere l'universo della serie: "Non temete, siamo ancora duramente al lavoro su un'altra cosa destinata costituire parte dell'universo di Myst", hanno riferito gli sviluppatori, aggiungendo che "altre informazioni arriveranno presto".