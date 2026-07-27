Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere presenta il Balrog di Simon Pegg

La Stagione 3 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere vedrà la presenza del Balrog, la potentissima creatura di fuoco che gli appassionati dell'opera di J.R.R. Tolkien conoscono bene, e che per l'occasione non soltanto parlerà ma avrà la voce di Simon Pegg.

L'attore di Mission: Impossibile, Star Trek e L'Alba dei Morti Dementi ha raccontato di quando suo padre gli leggeva Lo Hobbit interpretando i vari personaggi, dunque tutto questo fa parte della sua vita fin da quando era un bambino.

La prospettiva di poter prestare la voce al Barlog per Pegg è ovviamente qualcosa di entusiasmante, anche perché il mostro di fuoco è un personaggio fondamentale de Il Signore degli Anelli e sarà davvero interessante sentirlo parlare nella terza stagione de Gli Anelli del Potere.

Certo, non sappiamo ancora come questa novità verrà presa dai puristi, visto che si tratta di una scelta creativa inedita e non sempre questo genere di operazione ha scatenato l'entusiasmo dei fan, anzi.