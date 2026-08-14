Matthew McConaughey poteva essere Joel in The Last of Us, ma rifiutò il ruolo

Un problema di notevole entità, per l'attore, era infatti l' impegno a lungo termine che la serie avrebbe potuto comportare: "se avesse avuto successo, una cosa come questa ti può impegnare per anni", ha riferito, tra le motivazioni che l'hanno spinto a rifiutare la proposta.

Non è stata una decisione dettata da valutazioni sulla qualità della sceneggiatura o della produzione, che anzi risultarono subito molto interessanti per l'attore, ma fu più una questione personale : "Non era la cosa giusta per me in quel momento", ha spiegato McConaughey.

Da McConaughey a Pascal

Come ben sappiamo, il ruolo è andato poi a Pedro Pascal, che è stato molto apprezzato nella sua interpretazione di Joel, sebbene ovviamente McConaughey abbia un carisma molto particolare e avrebbe probabilmente lasciato una sua traccia differente sul personaggio.

Lo showrunner, sceneggiatore e regista Craig Mazin ha confermato la questione, riferendo in effetti di aver contattato McConaughey per il ruolo, anche se da parte sua la questione era stata riportata in maniera molto più veloce, come una sorta di vaga richiesta.

C'è stato invece una discussione seria su questa possibile assegnazione, in base a quanto riferito dall'attore, che però è terminata in un nulla di fatto.

In ogni caso, Mazin ha ovviamente riferito di essere rimasto estremamente soddisfatto del lavoro fatto con Pascal, che in effetti è riuscito a calarsi in maniera davvero notevole nel ruolo di Joel.

Dopo il grande successo della prima stagione, la seconda ha subito una certa flessione e ora siamo in attesa di The Last of Us: Stagione 3, la cui produzione sembra essere in pausa al momento, ma dovrebbe proseguire, essendo emerse anche varie testimonianze sui lavori in corso come le prime foto di Kyriana Kratter nei panni di Lev.