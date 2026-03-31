The Last of Us Stagione 3, ecco le prime foto di Kyriana Kratter nei panni di Lev

Sono apparse sui social le prime foto di Kyriana Kratter nei panni di Lev, scattate durante le riprese della Stagione 3 di The Last of Us, che confermano quella che sarà la struttura narrativa dei nuovi episodi dello show prodotto da HBO.

Le immagini mostrano infatti il personaggio interpretato da Kratter in compagnia della Abby di Kaitlyn Dever, come accade appunto durante la campagna di The Last of Us Parte 2, nelle sezioni in cui controlliamo Abby e ci confrontiamo con i Serafiti.

La terza stagione di The Last of Us si focalizzerà dunque su quella parte del racconto, introducendo figure come Jerry, il padre di Abby, interpretato da Patrick Wilson, e naturalmente anche Yara, la sorella di Lev, che avrà l'aspetto di Michelle Mao.

Nelle foto vediamo Abby e Lev in un quartiere della Seattle devastata presente nel gioco: la prima indossa la stessa giacca blu che aveva nel finale della seconda stagione, mentre Lev è equipaggiato con il suo inseparabile arco.