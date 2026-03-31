Vi vergognate della vostra email? Presto Gmail potrebbe permettervi di cambiarla

Ora Google ha iniziato a cambiare approccio, introducendo una funzione che consente di aggiornare il nome utente mantenendo lo stesso account . E dopo una fase iniziale di test, la disponibilità si amplia ora a un pubblico più esteso, ma solo in alcune regioni del mondo.

Il cambio username su Gmail

L'azienda ha annunciato che gli utenti negli Stati Uniti possono modificare l'username del proprio account Google, ovvero la parte che precede "@gmail.com". La funzione era già stata avviata in rollout lo scorso anno, ma ora risulta accessibile su larga scala nel Paese.

La procedura si gestisce direttamente dalle impostazioni dell'account. Accedendo al proprio profilo da servizi come Gmail, è possibile entrare nella sezione "Informazioni personali", selezionare l'indirizzo email e avviare la modifica seguendo le istruzioni a schermo. Il processo non richiede la creazione di un nuovo account, evitando così la perdita di dati e configurazioni.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione del vecchio indirizzo. Google conserva automaticamente lo username precedente come email alternativa, permettendo di continuare a ricevere messaggi e utilizzare quell'indirizzo per l'accesso. Anche dopo il cambio, le comunicazioni inviate al vecchio indirizzo vengono recapitate senza interruzioni.

Ad oggi, in Italia, non pare possibile modificare l'username Gmail

Sono tuttavia presenti alcune limitazioni. È possibile creare un nuovo username solo una volta ogni 12 mesi, e il numero massimo di indirizzi associabili allo stesso account è fissato a quattro. Inoltre, dopo aver effettuato una modifica, bisogna attendere 30 giorni prima di crearne una nuova.

Per quanto riguarda la disponibilità geografica, il rollout ufficiale riguarda gli Stati Uniti, ma segnali di attivazione emergono anche in altri mercati. Non sono ancora stati comunicati tempi precisi per una distribuzione globale.