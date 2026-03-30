Scopriamo il design del nuovo Google Pixel 11 grazie ai primi render CAD ufficiali

Dopo avervi mostrato i possibili design dei pieghevoli Galaxy Z Fold 8 e Z Fold 8 Wide, tocca al Google Pixel 11 . Anche stavolta, i colleghi di Android Headlines hanno mostrato i primi render CAD ufficiali del modello base e, a quanto pare, potremmo aspettarci qualche piccola novità. Ovviamente, è bene specificare che queste immagini potrebbero non rappresentare la versione finale del prodotto, quindi possiamo aspettarci eventuali variazioni.

Design e caratteristiche

Osservando le immagini è possibile notare cornici molto più sottili, rispetto a quelle del Pixel 10 che erano molto spesse (praticamente i bordi intorno allo schermo). Si tratterebbe quindi di un buon cambiamento, anche se i piccoli dettagli dei render CAD non sono sempre affidabili. A cambiare leggermente è anche la barra della fotocamera, adesso completamente nera invece di avere il colore dello smartphone intorno al flash.

A proposito di colore, quello che vedete nelle immagini potrebbe non essere confermato, dato che è puramente indicativo per le illustrazioni e per mostrare meglio il design. Nel complesso, non dovrebbero esserci modifiche particolarmente rivoluzionarie. Un aggiornamento più significativo sul fronte del design è atteso con il Pixel 12, considerando che Google ha dichiarato di prevedere un restyling ogni due o tre anni.