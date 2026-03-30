Scopriamo il design del nuovo Google Pixel 11 grazie ai primi render CAD ufficiali

Dopo avervi mostrato i possibili design dei pieghevoli Galaxy Z Fold 8 e Z Fold 8 Wide, tocca al Google Pixel 11. Anche stavolta, i colleghi di Android Headlines hanno mostrato i primi render CAD ufficiali del modello base e, a quanto pare, potremmo aspettarci qualche piccola novità. Ovviamente, è bene specificare che queste immagini potrebbero non rappresentare la versione finale del prodotto, quindi possiamo aspettarci eventuali variazioni.
Design e caratteristiche
Osservando le immagini è possibile notare cornici molto più sottili, rispetto a quelle del Pixel 10 che erano molto spesse (praticamente i bordi intorno allo schermo). Si tratterebbe quindi di un buon cambiamento, anche se i piccoli dettagli dei render CAD non sono sempre affidabili. A cambiare leggermente è anche la barra della fotocamera, adesso completamente nera invece di avere il colore dello smartphone intorno al flash.
A proposito di colore, quello che vedete nelle immagini potrebbe non essere confermato, dato che è puramente indicativo per le illustrazioni e per mostrare meglio il design. Nel complesso, non dovrebbero esserci modifiche particolarmente rivoluzionarie. Un aggiornamento più significativo sul fronte del design è atteso con il Pixel 12, considerando che Google ha dichiarato di prevedere un restyling ogni due o tre anni.
Specifiche
Per ora non sono stati rivelati molti dettagli, ma le dimensioni dello smartphone dovrebbero essere praticamente uguali a quelle del Pixel 10, ovvero 152,8 x 72 x 8,5 mm. Stavolta, però, dovrebbe essere leggermente più sottile rispetto al predecessore. Il processore dovrebbe essere il Tensor G6 con chipset a 7 core, mentre il modem Samsung dovrebbe essere sostituito con un MediaTek M90.
Dovremmo trovare lo stesso display LTPO AMOLED da 6,3 pollici, mentre le varie opzioni di archiviazione disponibili dovrebbero mantenere anche la versione da 12 GB di RAM. Lo smartphone dovrebbe debuttare intorno al mese di agosto 2026, probabilmente dopo i nuovi pieghevoli.