Dopo 10 anni, Stellar Tactics di Don Wilkins ha raggiunto la versione 1.0

Ci sono voluti 10 anni di Accesso Anticipato, ma finalmente Stellar Tactics , il nuovo gioco di Don Wilkins , ha raggiunto la versione 1.0 . Stiamo parlando di un gioco di ruolo fantascientifico con combattimenti tattici, ambientato nello spazio. Wilkins, per chi non lo conoscesse, è uno sviluppatore veterano che ha il suo nome, tra gli altri, in Underworld: The Eternal War e Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura . Stellar Tactics è il suo passion project.

Un atto d'amore

"Oggi è il giorno. Quasi 10 anni sono stati dedicati a questo progetto, e spero che il gioco vi piaccia. La versione 1.0 è ora disponibile su Steam!" Ha annunciato Wilkins su Steam, che poi ha spiegato come muovere i primi passi: "Stellar Tactics presenta un vasto universo con molti sistemi interconnessi. In generale, non vi guiderà troppo né imporrà uno stile di gioco specifico. Iniziare sulla Dauntless fornisce un contesto per la storia o, dell'equipaggiamento utile e dei tutorial che vi aiuteranno a familiarizzare con i sistemi di base. Da lì, lavorerete per ottenere la vostra prima nave e poi un motore FTL."

Dopo questo, sta a voi seguire la storia principale per ampliare il vostro arsenale di opzioni con Psionics e Azimuth, costruire il vostro impero commerciale, diventare pirati abbordando navi per ottenere bottino e fare profitti, oppure esplorare e accettare missioni dalle varie fazioni, gestendo il vostro equipaggio fino a renderlo una forza inarrestabile.

Wilkins suggerisce di leggere i consigli che appaiono sullo schermo, soprattutto durante la fase di onboarding. "Sono importanti perché ci sono così tanti sistemi diversi nel gioco che a volte può risultare travolgente. E sicuramente, lanciarsi nei combattimenti spaziali senza capirne il funzionamento porterà alla morte del vostro equipaggio."

Da sottolineare che Stellar Tactics non costa nemmeno moltissimo, visto che con 19,50 euro potete portarvi a casa molte ore di gioco. Nel caso voleste sapere come viene valutato dagli altri giocatori, sappiate che ha una media di recensioni positive dell'80%, per un giudizio complessivo molto positivo.