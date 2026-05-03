Sono tre anni che uno sviluppatore indie è in attesa che Steam approvi il suo gioco

Amygdala: Prelude è fermo al palo

Il 30 aprile, l'utente Iwannaseetheend, fondatore dello studio MOONLIT JOURNEYS, si è rivolto alla community del subreddit r/gamedev per chiedere consigli. Il team ha completato lo sviluppo di Amygdala: Prelude, uno sparatutto in prima persona a tinte horror in stile retrò ambientato nell'Australia degli anni '90. Nonostante il gioco sia pronto, lo sviluppatore ha spiegato che il processo di revisione è fermo: i contatti con l'assistenza di Steam si sono limitati a saltuarie richieste di informazioni, con risposte da parte di Valve che a volte hanno richiesto mesi di attesa.

Un ragno gigante in Amygdala: Prelude

Il nodo della questione risiede nella tecnologia utilizzata per lo sviluppo. L'assistenza di Steam ha infatti informato il team che, per poter vendere il gioco, è necessario stipulare un accordo commerciale specifico con Valve. Questa procedura aggiuntiva, non richiesta per i giochi sviluppati con altri software, è dovuta all'uso del Source Engine, il motore grafico proprietario creato dalla stessa Valve e utilizzato per titoli storici come Half-Life 2. Le testimonianze di altri sviluppatori intervenuti nella discussione confermano che intoppi simili si sono già verificati in passato con altri progetti basati sul medesimo motore.

Al momento, la situazione è quella di un vero e proprio stallo burocratico. Lo sviluppatore ha dichiarato di aver ricevuto dall'assistenza i documenti necessari, di averli compilati e rispediti, ma di non aver mai ricevuto il contratto formale per la firma, né di aver ottenuto risposte ai successivi solleciti via e-mail. Nel frattempo, il titolo (di cui è comunque giocabile una demo) vede crescere regolarmente i numeri nella lista dei desideri (Wishlist), ma l'impossibilità di procedere con il lancio sta generando preoccupazione all'interno dello studio.

Nei commenti, la community di sviluppatori ha suggerito di continuare a inviare solleciti regolari all'assistenza per mantenere visibile la pratica. Alcuni hanno persino consigliato di scrivere direttamente all'indirizzo e-mail pubblico del presidente di Valve, Gabe Newell, noto per rispondere occasionalmente alle segnalazioni dell'utenza.