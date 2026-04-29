Microsoft starebbe per potenziare Windows 11: l'obiettivo è SteamOS

In queste ore circolano voci secondo cui Microsoft starebbe per potenziare Windows 11 nell'ambito di un percorso che punta a migliorare sostanzialmente le prestazioni del sistema operativo, con l'obiettivo di eguagliare SteamOS.
Il piano in questione, nome in codice K2, sarebbe stato approntato al fine di rendere Windows 11 davvero competitivo lato gaming, andando a ridurre drasticamente l'impiego della RAM a riposo e alleggerendo in maniera importante l'impronta complessiva del sistema.
Si parla di tagli significativi alle funzionalità superflue legate all'intelligenza artificiale e dell'eliminazione del software preinstallato ritenuto inutile, nonché di una rivisitazione del menu Start per ottenere una reattività superiore del 60% rispetto allo stato attuale.
La strategia prevederebbe inoltre numerosi altri miglioramenti "sotto il cofano": una riduzione dei processi in esecuzione in background, una maggiore rapidità per Esplora file e un'interfaccia più reattiva.
Microsoft si prepara a Project Helix?
La sensazione è che il chiacchierato Windows K2 sia legato a doppio filo alla modalità Xbox di Windows 11 e all'esigenza di stabilire delle basi software solide in vista dell'arrivo di Project Helix.
I recenti aggiornamenti del sistema operativo puntano effettivamente nella medesima direzione: trasformare il SO Microsoft in un ambiente decisamente più amichevole ed efficiente nei confronti del gaming.