Microsoft starebbe per potenziare Windows 11: l'obiettivo è SteamOS

La strategia prevederebbe inoltre numerosi altri miglioramenti "sotto il cofano": una riduzione dei processi in esecuzione in background, una maggiore rapidità per Esplora file e un'interfaccia più reattiva.

Si parla di tagli significativi alle funzionalità superflue legate all'intelligenza artificiale e dell'eliminazione del software preinstallato ritenuto inutile, nonché di una rivisitazione del menu Start per ottenere una reattività superiore del 60% rispetto allo stato attuale.

Il piano in questione, nome in codice K2 , sarebbe stato approntato al fine di rendere Windows 11 davvero competitivo lato gaming , andando a ridurre drasticamente l'impiego della RAM a riposo e alleggerendo in maniera importante l'impronta complessiva del sistema.

In queste ore circolano voci secondo cui Microsoft starebbe per potenziare Windows 11 nell'ambito di un percorso che punta a migliorare sostanzialmente le prestazioni del sistema operativo, con l'obiettivo di eguagliare SteamOS .

Microsoft si prepara a Project Helix?

La sensazione è che il chiacchierato Windows K2 sia legato a doppio filo alla modalità Xbox di Windows 11 e all'esigenza di stabilire delle basi software solide in vista dell'arrivo di Project Helix.

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I recenti aggiornamenti del sistema operativo puntano effettivamente nella medesima direzione: trasformare il SO Microsoft in un ambiente decisamente più amichevole ed efficiente nei confronti del gaming.