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Prova gratis Music Unlimited per 30 giorni: 100 milioni di brani fino a 6 account su più dispositivi

Approfitta della prova gratuita di Amazon Music Unlimited per un mese intero: potrai accedere a 100 milioni di brani e seguire i tuoi podcast preferiti senza interruzioni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/04/2026
Amazon Music Unlimited

Se ami la musica o vuoi seguire i tuoi podcast preferiti sfruttando i principali vantaggi di Amazon Music Unlimited, sappi che è possibile usufruire di una prova gratuita per un mese intero e senza impegno. Successivamente l'offerta costerà 17,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Se sei interessato alla versione Family, puoi iscriverti tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Se invece preferisci la versione standard, puoi approfittarne direttamente tramite questo link o attraverso il box sottostante. Specifichiamo, tuttavia, che chi ha già usufruito della prova gratuita non potrà farlo nuovamente. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Vantaggi esclusivi e tanta musica senza limiti

Come già anticipato, Amazon Music Unlimited offre accesso illimitato ai migliori brani. Potrai sfruttare gli skip infiniti, scaricare i brani e ascoltarli offline senza alcune interruzione. Più precisamente, la versione Family è pensata per un gruppo di sei persone che potranno quindi condividere il servizio e sfruttarne i vantaggi. Non troverai pubblicità, potrai accedere anche al catalogo di podcast, nonché a un audiolibro al mese tra oltre 350.000 audiolibri di Audible (per titolari di account).

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Come anticipato, la prova gratuita dura un intero mese e potrai tranquillamente annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento, continuando a usufruire della prova. In questo modo potrai valutare se effettuare l'acquisto successivamente e continuare a usufruire del servizio.

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