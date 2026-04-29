Windrose svela i piani per il futuro, l'aggiornamento Ashlands si farà attendere a lungo

È stato aperto un nuovo portale di supporto dedicato alla segnalazione di bug, problemi tecnici e proposte della community, uno strumento pensato per migliorare la comunicazione con i giocatori e orientare lo sviluppo futuro.

In un nuovo post su Steam, Kraken Express ha annunciato che Windrose ha superato il traguardo dei 210.000 giocatori simultanei, confermando l'enorme successo del survival piratesco. Il team ha inoltre offerto u n'anteprima delle novità in arrivo , sia nel breve che nel lungo periodo.

Prossimo aggiornamento: correzioni e miglioramenti, i nuovi contenuti arriveranno più avanti

Il prossimo update sarà incentrato su fix e ottimizzazioni. L'obiettivo è pubblicarlo entro la settimana, anche se il team preferisce non sbilanciarsi sulle tempistiche. La patch includerà miglioramenti alla connettività, una riduzione dell'uso della CPU su client e server inattivi, un'ottimizzazione del carico sull'SSD, oltre a interventi su prestazioni e stabilità. Arriveranno anche 40 nuovi pezzi di costruzione e oltre 50 fix e miglioramenti vari.

Per chi ha già completato la campagna e attende nuovi contenuti, Kraken Express conferma che il passo successivo sarà lo sviluppo dell'aggiornamento Ashlands, che introdurrà un nuovo bioma.

Tuttavia, servirà pazienza: il team stima almeno sei mesi di lavoro, anche perché nel frattempo intende rafforzare e ampliare i sistemi già esistenti. Una roadmap più dettagliata è prevista entro uno o due mesi.