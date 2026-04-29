Call of Duty: Black Ops 7 presenta le nuove modalità della Stagione 3: Reloaded

Con l'avanzare delle sezioni entrano in gioco anche armi e bersagli da colpire per aprire la strada , mentre le fasi finali introducono strumenti come il rampino e la tuta alare, ampliando ulteriormente le possibilità di approccio.

L'obiettivo è semplice soltanto in apparenza: bisogna completare il tracciato nel minor tempo possibile , ma alla prova dei fatti il percorso richiede una padronanza avanzata delle meccaniche di movimento tra salti sulle pareti, scivolate sotto gli ostacoli e piattaforme in movimento.

La prima novità è Freerun , una modalità per dieci giocatori incentrata sulla mobilità e sulla precisione. Ambientata nella mappa Ascent, una struttura progettata come campo di addestramento della Gilda, questa esperienza mette i giocatori di fronte a un percorso suddiviso in dieci zone sempre più impegnative.

Prop Hunt Royale e Hot Pursuit

La Stagione 3: Reloaded di Call of Duty: Black Ops 7 introduce inoltre le modalità a tempo limitato Prop Hunt Royale e Hot Pursuit, che puntano ad arricchire ulteriormente l'esperienza dello sparatutto prodotto da Activision.

Ambientata su Rebirth Island e strutturata per quarantotto giocatori divisi in due squadre da ventiquattro, Prop Hunt Royale porta il celebre party mode su scala decisamente più ampia, nell'ambito di round alternati in cui i partecipanti svolgono il ruolo di Cacciatori e Oggetti.

I Props hanno trenta secondi per scegliere in cosa trasformarsi e trovare un nascondiglio convincente, potendo assumere le sembianze di elementi dell'ambiente, mentre i Cacciatori devono osservare con attenzione ogni dettaglio per smascherare gli avversari.

Infine la modalità Hot Pursuit, ambientata ad Avalon, punta tutto sulla velocità e sul gioco di squadra. Con cento giocatori in campo e regole simili alla Resurgence, questa esperienza mette di fronte due fazioni opposte: Polizia e Ladri.

I primi hanno accesso a veicoli come ATV, JLTV ed elicotteri leggeri, dotati di abilità speciali, mentre i secondi puntano su agilità e rapidità grazie a mezzi come UTV e moto da cross, capaci di attivare boost, mimetizzazione temporanea e cortine fumogene per seminare gli inseguitori.