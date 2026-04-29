Call of Duty: Black Ops 7 presenta le nuove modalità della Stagione 3: Reloaded

La Stagione 3: Reloaded di Call of Duty: Black Ops 7 vedrà l'introduzione di nuove modalità che gli sviluppatori hanno presentato ufficialmente, anche con lo spettacolare trailer che potete vedere qui sotto.
La prima novità è Freerun, una modalità per dieci giocatori incentrata sulla mobilità e sulla precisione. Ambientata nella mappa Ascent, una struttura progettata come campo di addestramento della Gilda, questa esperienza mette i giocatori di fronte a un percorso suddiviso in dieci zone sempre più impegnative.
L'obiettivo è semplice soltanto in apparenza: bisogna completare il tracciato nel minor tempo possibile, ma alla prova dei fatti il percorso richiede una padronanza avanzata delle meccaniche di movimento tra salti sulle pareti, scivolate sotto gli ostacoli e piattaforme in movimento.
Con l'avanzare delle sezioni entrano in gioco anche armi e bersagli da colpire per aprire la strada, mentre le fasi finali introducono strumenti come il rampino e la tuta alare, ampliando ulteriormente le possibilità di approccio.
Prop Hunt Royale e Hot Pursuit
La Stagione 3: Reloaded di Call of Duty: Black Ops 7 introduce inoltre le modalità a tempo limitato Prop Hunt Royale e Hot Pursuit, che puntano ad arricchire ulteriormente l'esperienza dello sparatutto prodotto da Activision.
Ambientata su Rebirth Island e strutturata per quarantotto giocatori divisi in due squadre da ventiquattro, Prop Hunt Royale porta il celebre party mode su scala decisamente più ampia, nell'ambito di round alternati in cui i partecipanti svolgono il ruolo di Cacciatori e Oggetti.
I Props hanno trenta secondi per scegliere in cosa trasformarsi e trovare un nascondiglio convincente, potendo assumere le sembianze di elementi dell'ambiente, mentre i Cacciatori devono osservare con attenzione ogni dettaglio per smascherare gli avversari.
Infine la modalità Hot Pursuit, ambientata ad Avalon, punta tutto sulla velocità e sul gioco di squadra. Con cento giocatori in campo e regole simili alla Resurgence, questa esperienza mette di fronte due fazioni opposte: Polizia e Ladri.
I primi hanno accesso a veicoli come ATV, JLTV ed elicotteri leggeri, dotati di abilità speciali, mentre i secondi puntano su agilità e rapidità grazie a mezzi come UTV e moto da cross, capaci di attivare boost, mimetizzazione temporanea e cortine fumogene per seminare gli inseguitori.