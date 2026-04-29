Invincible tornerà con la Stagione 5 nel 2027, il doppiaggio è stato già completato

Dai profili ufficiali della serie arriva la conferma che Invincible proseguirà con la Stagione 5 su Prime Video. La piattaforma non ha ancora comunicato una data di uscita precisa, ma il post diffuso sui social indica che i nuovi episodi "dovrebbero arrivare nel corso del 2027".
Un'informazione vaga, ma accompagnata da un dettaglio incoraggiante: il doppiaggio della stagione è già stato completato. Questo suggerisce che la produzione si trovi in una fase avanzata e che il debutto potrebbe essere più vicino alla prima metà dell'anno che alla seconda, anche se per ora non ci sono certezze ufficiali.
Chi torna e chi rimane fuori dalla quinta stagione
Il post pubblicato sui canali social della serie offre anche alcune anticipazioni sul cast di personaggi che rivedremo nei prossimi episodi. Se non volete spoiler, è consigliabile interrompere qui la lettura.
Tra i ritorni confermati compaiono Thragg e Dinosaurus, due figure centrali e tra gli antagonisti più temuti dell'universo narrativo di Invincible. La loro presenza lascia intuire che la nuova stagione potrebbe spingere ulteriormente sul conflitto su larga scala già accennato nelle precedenti. Sembra invece che Conquest non tornerà, almeno secondo quanto riportato nel post, dopo gli eventi della quarta stagione.