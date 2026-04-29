Invincible tornerà con la Stagione 5 nel 2027, il doppiaggio è stato già completato

Dai profili ufficiali della serie arriva la conferma che Invincible proseguirà con la Stagione 5 su Prime Video. La piattaforma non ha ancora comunicato una data di uscita precisa, ma il post diffuso sui social indica che i nuovi episodi "dovrebbero arrivare nel corso del 2027".

Un'informazione vaga, ma accompagnata da un dettaglio incoraggiante: il doppiaggio della stagione è già stato completato. Questo suggerisce che la produzione si trovi in una fase avanzata e che il debutto potrebbe essere più vicino alla prima metà dell'anno che alla seconda, anche se per ora non ci sono certezze ufficiali.