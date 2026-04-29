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Il trailer di lancio di Invincible VS ci ricorda che uscirà domani

Quarter Up e Skybound Games hanno pubblicato uno spettacolare trailer di lancio per Invincible VS, che sarà disponibile a partire da domani su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/04/2026
Rex Splode in Invincible VS
Invincible VS
Invincible VS
News Video Immagini

Il trailer di lancio di Invincible VS ci ricorda che il picchiaduro sviluppato da Quarter Up e basato sull'opera creata da Robert Kirkman sarà disponibile a partire da domani su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Caratterizzato da un'estetica che punta a riprodurre in maniera fedele lo stile della serie animata, sfruttando cel shading e altre soluzioni, il gioco riprende la tradizionale formula tre-contro-tre per dar vita a frenetici combattimenti fra metaumani.

La modalità storia, scritta da Helen Leigh e Mike Rogers, cercherà in particolare di offrire un racconto all'altezza dello show disponibile su Prime Video, ponendosi come una sorta di episodio bonus i cui eventi si svolgono verso la fine della terza stagione.

Lo story mode di Invincible VS sarà come un episodio extra della serie animata Lo story mode di Invincible VS sarà come un episodio extra della serie animata

Ad aggiungere spettacolarità all'impianto troveremo non solo un contributo diretto di Robert Kirkman, ma anche sequenze di intermezzo di grande qualità, dirette da Seung Eun Kim, già noto per Arcane e The Batman.

Un tie-in esplosivo

Dotato di un roster di tutto rispetto, Invincible VS metterà in scena combattimenti brutali e sanguinolenti, pur senza raggiungere il notevole grado di violenza della serie animata, puntando a confezionare un impianto solido e divertente per gli appassionati di picchiaduro.

Al comando di personaggi iconici come Mark Grayson, Omni-Man, Rex Splode e Atom Eve, ma anche figure più particolari come Cecil Stedman, Robot, Monster Girl, Powerplex e il devastante Conquest, avremo l'opportunità di sfruttare le capacità peculiari di ogni singolo combattente per portare a casa la vittoria.

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