Il trailer di lancio di Invincible VS ci ricorda che uscirà domani

Il trailer di lancio di Invincible VS ci ricorda che il picchiaduro sviluppato da Quarter Up e basato sull'opera creata da Robert Kirkman sarà disponibile a partire da domani su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Caratterizzato da un'estetica che punta a riprodurre in maniera fedele lo stile della serie animata, sfruttando cel shading e altre soluzioni, il gioco riprende la tradizionale formula tre-contro-tre per dar vita a frenetici combattimenti fra metaumani.
La modalità storia, scritta da Helen Leigh e Mike Rogers, cercherà in particolare di offrire un racconto all'altezza dello show disponibile su Prime Video, ponendosi come una sorta di episodio bonus i cui eventi si svolgono verso la fine della terza stagione.
Ad aggiungere spettacolarità all'impianto troveremo non solo un contributo diretto di Robert Kirkman, ma anche sequenze di intermezzo di grande qualità, dirette da Seung Eun Kim, già noto per Arcane e The Batman.
Un tie-in esplosivo
Dotato di un roster di tutto rispetto, Invincible VS metterà in scena combattimenti brutali e sanguinolenti, pur senza raggiungere il notevole grado di violenza della serie animata, puntando a confezionare un impianto solido e divertente per gli appassionati di picchiaduro.
Al comando di personaggi iconici come Mark Grayson, Omni-Man, Rex Splode e Atom Eve, ma anche figure più particolari come Cecil Stedman, Robot, Monster Girl, Powerplex e il devastante Conquest, avremo l'opportunità di sfruttare le capacità peculiari di ogni singolo combattente per portare a casa la vittoria.