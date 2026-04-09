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L'open beta di Invincible VS comincia oggi: ecco trailer e dettagli

Quarter Up e Skybound Entertainment hanno annunciato che stasera avrà inizio una open beta di Invincible VS che consentirà agli utenti PS5 e Xbox Series X|S di provare il gioco in anteprima.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/04/2026
Allen l'Alieno in Invincible VS
Invincible VS
Invincible VS
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Invincible VS sarà protagonista di un'open beta che comincerà oggi alle 19.00 e si concluderà alle 6.00 del 12 aprile, dando la possibilità ai possessori di PS5 e Xbox Series X|S di provare in anteprima l'esperienza del picchiaduro sviluppato da Quarter Up.

Durante la beta sarà possibile scegliere fra dieci dei diciotto personaggi presenti al lancio, fra cui Invincible, Omni-Man, Atom Eve, Rex Splode e Battle Beast, e cimentarsi con tre differenti modalità all'interno di sei ambientazioni.

Nel Tutorial avremo modo di familiarizzare con le basi del gameplay, dal sistema di movimento alle meccaniche avanzate come Active Tagging e Assist Breaker, mentre la modalità Allenamento ci consentirà di affinare le nostre abilità e sperimentare con i vari personaggi disponibili.

La colonna sonora di Invincible VS è firmata da The Glitch Mob La colonna sonora di Invincible VS è firmata da The Glitch Mob

Infine, la modalità Classificata permetterà di sfidare altri utenti, guadagnare League Point e scalare la classifica globale: i venti migliori giocatori avranno l'onore di comparire nei credits di Invincible VS con il titolo di "Beta Beasts".

Ricompense speciali

Come si può vedere nel trailer qui sotto, tutti i partecipanti all'open beta riceveranno al lancio di Invincible VS una skin speciale per Omni-Man ispirata alla versione del personaggio vista nel sesto episodio della Stagione 4, con la barba completa al posto degli iconici baffi.

L'appuntamento è dunque fissato a stasera, a partire dalle 19.00, esclusivamente su PS5 e Xbox Series X|S, per un'opportunità di provare in anteprima l'esperienza di Invincible VS prima dell'uscita del gioco, fissata al 30 aprile.

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