La colonna sonora di Invincible VS è firmata da The Glitch Mob

Quarter Up e Skybound hanno presentato ufficialmente la colonna sonora di Invincible VS, che è stata realizzata dal celebre duo The Glitch Mob e sarà disponibile per l'ascolto sulle piattaforme digitali come Spotify e Apple Music a partire dal 23 aprile.

Composta appositamente per il gioco, la soundtrack punta ad accompagnare l'azione spettacolare di Invincible VS con atmosfere intense, di stampo cinematografico, con l'obiettivo di tradurre in musica l'impatto visivo e narrativo di questo tie-in.

"È stato un onore essere scelti come compositori per Invincible VS", hanno dichiarato The Glitch Mob. "Sappiamo quanto Invincible significhi per i fan. Il nostro obiettivo principale è stato supportare il team di Skybound e aiutarli a raccontare musicalmente la storia di Invincible VS, arricchendola con il tocco del sound attuale dei Glitch Mob."

A rendere il tutto ancora più interessante sarà l'arrivo, il 28 aprile, di un mini documentario dietro le quinte dedicato alla realizzazione della colonna sonora, che offrirà uno sguardo approfondito sulla collaborazione tra gli sviluppatori e i musicisti.