La colonna sonora di Invincible VS è firmata da The Glitch Mob

Quarter Up e Skybound hanno presentato ufficialmente la colonna sonora di Invincible VS, che è stata realizzata dal celebre duo The Glitch Mob e sarà disponibile per l'ascolto sulle piattaforme digitali come Spotify e Apple Music a partire dal 23 aprile.
Composta appositamente per il gioco, la soundtrack punta ad accompagnare l'azione spettacolare di Invincible VS con atmosfere intense, di stampo cinematografico, con l'obiettivo di tradurre in musica l'impatto visivo e narrativo di questo tie-in.
"È stato un onore essere scelti come compositori per Invincible VS", hanno dichiarato The Glitch Mob. "Sappiamo quanto Invincible significhi per i fan. Il nostro obiettivo principale è stato supportare il team di Skybound e aiutarli a raccontare musicalmente la storia di Invincible VS, arricchendola con il tocco del sound attuale dei Glitch Mob."
A rendere il tutto ancora più interessante sarà l'arrivo, il 28 aprile, di un mini documentario dietro le quinte dedicato alla realizzazione della colonna sonora, che offrirà uno sguardo approfondito sulla collaborazione tra gli sviluppatori e i musicisti.
La lista dei brani
A poche ore dall'annuncio del roster completo di Invincible VS, la presentazione della colonna sonora realizzata da The Glitch Mob completa il quadro di una produzione molto interessante, che vuole sfruttare al meglio l'importante licenza di Invincible.
Ecco la lista completa dei brani presenti nella colonna sonora di Invincible VS:
- Not Backing Down (VS Main Theme)
- 500 Years
- Choice In The Matter
- Desert Showdown
- This Is My Home
- In Space No One Can Hear You Dream
- Induction
- Know Your Enemy
- Meltdown
- Now It's Personal
- Superior Intellect
- The Way I See It
- No Other Fate (Invincible VS End Credits)