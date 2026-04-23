Gli sviluppatori di Quarter Up hanno spiegato che lo story mode di Invincible VS sarà come un episodio extra della serie animata, ambientato durante le fasi finali della terza stagione e aggiornato dunque a quegli eventi.
L'obiettivo è chiaro del team è quello di offrire un'esperienza narrativa completa, con una durata e una qualità paragonabili a quelle di uno special televisivo: ne risulta una modalità che non solo approfondisce i personaggi, ma espande attivamente l'universo della serie.
Nel completare lo story mode, i giocatori di Invincible VS verranno premiati con contenuti esclusivi, nell'ottica di un'avventura che non si pone come un semplice extra, bensì alla tregua di un tassello canonico pensato per arricchire il franchise.
Non a caso la sceneggiatura, firmata da Helen Leigh e Mike Rogers, si è avvalsa del contributo diretto di Robert Kirkman, che ha così fornito la garanzia di una certa coerenza con il materiale originale. Le sequenze di intermezzo sono inoltre state dirette da Seung Eun Kim, già noto per aver lavorato ad Arcane e The Batman.
Una modalità di spessore
Disponibile dal 30 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Invincible VS vanterà dunque una modalità storia caratterizzata da dialoghi incisivi e combattimenti brutali, perfettamente in linea con il tono della serie animata che trovate sulla piattaforma Prime Video.
Il roster del gioco include diciotto personaggi, fra cui volti amatissimi come Mark Grayson, Omni-Man, Rex Splode e Atom Eve, offrendo una varietà di stili di combattimento e dinamiche narrative.
Uno degli elementi più interessanti è il ritorno di gran parte del cast vocale originale della serie, fra cui J.K. Simmons nel ruolo di Omni-Man, Gillian Jacobs come Atom Eve e Jason Mantzoukas nei panni di Rex Splode. A loro si aggiungono altre voci note come Michael Dorn, Jay Pharoah e Grey DeLisle.
Non mancano però le novità: fra le nuove aggiunte troviamo Aleks Le nel ruolo di Mark Grayson, Gavin Hammon come Cecil Stedman e la musicista Tierra Whack, che presta la voce a Ella Mental, personaggio originale destinato ad espandersi anche nei fumetti.