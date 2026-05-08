Invincible VS ha un trailer con i riconoscimenti della stampa

Quarter Up e Skybound Games hanno pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale per Invincible VS, il picchiaduro a squadre basato sull'opera di Robert Kirkman, che a quanto pare è stato piuttosto apprezzato dalla critica.
"Un gioco di combattimento gioiosamente sanguinolento", l'ha definito una testata, mentre le altre citazioni parlano di una "boccata d'aria fresca", nonché di "un picchiaduro in grado di spiccare".
Molti voti riflettono queste opinioni positive, come si vede nei secondi finali del video, quando il roster al completo di Invincible VS è riunito ad applaudire l'ottimo responso che il titolo sviluppato da Quarter Up è riuscito a portare a casa.
Disponibile da poco più di una settimana su PC, PS5 e Xbox Series X|S, il tie-in basato sulla celebre serie animata di Prime Video sembra insomma aver centrato il bersaglio, e ora non c'è che attendere i risultati di vendita.
Pochi contenuti?
Nella nostra recensione di Invincible VS abbiamo effettivamente speso parole positive nei confronti del gioco e del suo sistema di combattimento, del ricco roster già al lancio e dello story mode, che sembra effettivamente un episodio extra della serie animata.
Certo, non mancano alcune criticità di una certa rilevanza: il gameplay non dispone della profondità tipica dei migliori esponenti del genere, ad esempio, mentre l'offerta in termini di modalità è un po' troppo povera e il comparto tecnico ogni tanto è soggetto a qualche svarione.
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