Invincible VS ha un trailer con i riconoscimenti della stampa

Disponibile da poco più di una settimana su PC, PS5 e Xbox Series X|S, il tie-in basato sulla celebre serie animata di Prime Video sembra insomma aver centrato il bersaglio, e ora non c'è che attendere i risultati di vendita.

Molti voti riflettono queste opinioni positive , come si vede nei secondi finali del video, quando il roster al completo di Invincible VS è riunito ad applaudire l'ottimo responso che il titolo sviluppato da Quarter Up è riuscito a portare a casa.

Quarter Up e Skybound Games hanno pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale per Invincible VS , il picchiaduro a squadre basato sull'opera di Robert Kirkman, che a quanto pare è stato piuttosto apprezzato dalla critica.

Pochi contenuti?

Nella nostra recensione di Invincible VS abbiamo effettivamente speso parole positive nei confronti del gioco e del suo sistema di combattimento, del ricco roster già al lancio e dello story mode, che sembra effettivamente un episodio extra della serie animata.

Certo, non mancano alcune criticità di una certa rilevanza: il gameplay non dispone della profondità tipica dei migliori esponenti del genere, ad esempio, mentre l'offerta in termini di modalità è un po' troppo povera e il comparto tecnico ogni tanto è soggetto a qualche svarione.