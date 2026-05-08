Tomb Raider: Legacy of Atlantis rischia davvero un rimando? Lo studio di supporto interviene

Fortunatamente, lo studio di supporto Electric Square , che ha confermato di essere al lavoro sul gioco insieme a Flying Wild Hog e Crystal Dynamics, ha indirettamente confermato la cosa.

Recentemente è emerso un report che indicava come Tomb Raider: Legacy of Atlantis , il remake del primo gioco dedicato a Lara Croft, sarebbe stato rimandato a febbraio 2027 . Il periodo di uscita ufficiale rimane il 2026, al momento.

Il periodo di uscita di Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Electric Square, tramite un post su LinkedIn, ha spiegato come stanno le cose al momento. "Electric Square è onorata di aver supportato Crystal Dynamics e Flying Wild Hog nella loro imminente rivisitazione del debutto mondiale di Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis."

"Alcune leggende sono destinate a essere raccontate di nuovo - vivi l'apice dell'avventura con Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una splendida reimmaginazione del gioco di Lara Croft del 1996 che ha definito un genere, con una grafica mozzafiato mossa dall'Unreal Engine 5, un gameplay moderno e nuove sorprese che onorano lo spirito dell'originale. In arrivo nel 2026."

Ovviamente è possibile che internamente la data di uscita sia stata rimandata, ma che ancora i team al lavoro sul progetto non siano pronti per confermarlo pubblicamente. In ogni caso, per ora dobbiamo attenerci alle comunicazioni ufficiali.

Ricordiamo infine che è in sviluppo anche un nuovo capitolo di Tomb Raider: Catalyst.