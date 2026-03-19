Lo studio di Tomb Raider è stato colpito da nuovi tagli al personale

La conferma è arrivata tramite un messaggio pubblicato su LinkedIn, in cui lo studio comunica di aver ridotto l'organico di 20 persone , tra sviluppatori e personale delle operazioni centrali.

Crystal Dynamics , lo studio responsabile della serie Tomb Raider e attualmente al lavoro su due nuovi progetti dedicati a Lara Croft, ha annunciato una nuova ondata di licenziamenti .

Il quarto taglio al personale in un anno, ma lo sviluppo prosegue

"Oggi Crystal Dynamics sta riducendo il proprio organico di 20 talentuosi membri del team, suddivisi tra personale di sviluppo e ruoli nelle operazioni centrali. È una giornata difficile per il nostro studio, e non prendiamo mai queste decisioni alla leggera, soprattutto dopo la ristrutturazione affrontata lo scorso anno", recita il messaggio su LinkedIn.

Lara Croft in Tomb Raider: Catalyst

"Man mano che i nostri progetti entrano in nuove fasi di sviluppo, analizziamo costantemente la struttura dei team per assicurarci che sia allineata agli obiettivi a lungo termine dello studio. Sebbene cerchiamo sempre di ricollocare le persone in nuovi ruoli quando possibile, siamo purtroppo arrivati a un punto in cui queste uscite sono necessarie. Siamo estremamente grati per la passione e il duro lavoro che queste persone hanno dedicato ai nostri giochi e al nostro studio. Stiamo fornendo loro un'indennità di fine rapporto e supporto per la ricerca di nuove opportunità."

"Sappiamo che notizie come questa possono generare preoccupazione nella nostra community. Crystal Dynamics resta pienamente impegnata nello sviluppo futuro dei titoli di Tomb Raider già annunciati."

Venti persone potrebbero non sembrare tante, ma si tratta dell'ennesimo taglio al personale per Crystal Dynamics in tempi recenti. Sarebbe addirittura il quarto in un anno, almeno di quelli noti pubblicamente. Infatti lo scorso anno ci sono state altre tre ondate di licenziamenti, che a ogni modo non sembrerebbero aver intaccato lo sviluppo dei prossimi giochi con protagonista Lara Croft.

Come forse già saprete, durante i TGA dello scorso dicembre è stato annunciato Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il remake del primo capitolo della serie realizzato in collaborazione con Flying Wild Hog (Shadow Warriore, Evil West) e previsto per quest'anno, e Tomb Raider Catalyst, un capitolo nuovo di zecca in arrivo nel 2027.