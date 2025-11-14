Ci sono stati altri 30 licenziamenti dentro Crystal Dynamics, ma lo sviluppo del nuovo Tomb Raider prosegue

Crystal Dynamics, lo studio dietro la serie Tomb Raider, ha annunciato dei nuovi licenziamenti, dovuti a una "ristrutturazione difficile ma necessaria" dei propri studi e del proprio team. Si parla di 30 persone che perderanno il posto di lavoro.

Lara Croft in Rise of the Tomb Raider

È la terza tornata di licenziamenti avvenuta quest'anno. I tagli saranno effettuati "in vari reparti e progetti", ha dichiarato Crystal Dynamics su LinkedIn, "mentre ristrutturiamo l'azienda e il nostro business in vista della prossima generazione".

"Ai nostri giocatori - mentre le realtà dell'industria continuano a evolversi, abbiamo preso queste decisioni dolorose come modo per ottimizzare lo sviluppo continuativo del nostro gioco di punta, Tomb Raider, e per modellare il resto dello studio al fine di creare nuovi giochi in futuro. Apprezziamo il continuo supporto dei nostri giocatori, dei nostri colleghi e dei nostri partner durante questa transizione, e non vediamo l'ora di condividere con il mondo il nuovo, straordinario lavoro del team."

Come detto, questo è il terzo round di licenziamenti di Crystal Dynamics nel 2025. Il primo risale a marzo, quando lo studio ha lasciato a casa 17 persone, per "allineare meglio le nostre attuali esigenze aziendali con il successo futuro dello studio". Poi, ad agosto, ha tagliato un numero non specificato di dipendenti dopo la cancellazione da parte di Microsoft del reboot di Perfect Dark, che Crystal Dynamics stava co-sviluppando insieme a The Initiative. E ora altre 30 persone. In tutto questo, il nuovo Tomb Raider non è stato ancora mai mostrato. Crystal Dynamics lo ha annunciato nel 2022, ma da allora l'unica cosa resa pubblica è un singolo artwork concettuale, risalente a inizio 2024.